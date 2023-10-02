Конгресс США на время отвел угрозу шатдауна, грозившего с 1 октября оставить правительство без денег на оплату труда сотен тысяч бюджетников: от военных и чиновников до мусорщиков. Проект временного бюджета на 45 дней был утвержден в самый последний момент, но в него не попала помощь Украине на отражение российской агрессии.

Еще утром в субботу 15-й за 42 года шатдаун казался неизбежным. Но контролируемый демократами Сенат в итоге принял согласованный с нижней Палатой представителей компромиссный закон, и президент-демократ Джо Байден успел подписать его до полуночи.

Байден призвал Конгресс немедленно утвердить дополнительный бюджет помощи Украине. Лидеры оппозиционных фракций республиканцев в обеих палатах сказали, что большинство их однопартийцев полны решимости продолжить экономическую и военную помощь Киеву. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти добавил, что ожидает принятия закона до конца года.

Временный бюджет не отвел, а лишь отложил угрозу шатдауна. Политики и эксперты уверены, что в итоге все разрешится, как это традиционно бывает, а ущерб для экономики будет минимальным.

Однако репутации США как мирового лидера уже нанесен очередной удар.

Если окончательное, а не временное соглашение не будет достигнуто, случится четвертый за последнее десятилетие шатдаун — так в Америке называют прекращение финансирования бюджетников. Он перекроет финансирование госуправления, или около 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать новые облигации и рефинансировать долг при этом не ограничиваются.

Шатдаун — обычное дело в США. Оппозиция часто превращает рутинное бюджетное голосование в политический торг, чтобы вынудить своих противников в Белом доме пойти на уступки.

На этот раз сторонники Дональда Трампа из числа республиканских ультрас требуют обуздать миграцию и урезать госрасходы. Президент-демократ Джо Байден и его однопартийцы в Сенате называют замах оппонентов неприемлемым.

Однако угроза этого шатдауна легла на старые дрожжи, да еще и в преддверии выборного 2024 года, что делает рутинный скандал особенным.

Доверие к Америке подорвано

Конгресс уже второй раз в этом году ставит на карту платежеспособность правительства.

Весной угроза была даже серьезнее: Америка оказалась перед лицом первого в ее истории дефолта. Тогда республиканцы не давали правительству демократов наращивать госдолг, и все могло закончиться мировым финансовым кризисом.

С дефолтом все разрешилось в последний момент, но не без последствий.

США лишились наивысшего кредитного рейтинга, и не потому, что не могут заплатить по долгам. Америка всегда выплатит причитающееся кредиторам, поскольку может напечатать долларов сколько нужно. Однако с каждым снижением рейтинга займы обходятся ей все дороже, и деньги, которые могли бы пойти на развитие крупнейшей экономики мира, тратятся на обслуживание долга.

Новый шатдаун увеличил бы эти расходы еще сильнее.

Дело не в деньгах, а в доверии. Люди все меньше верят в то, что Америкой управляют разумные люди, не готовые ставить на карту судьбу страны ради сиюминутной политической выгоды.

У двух крупнейших мировых рейтинговых агентств, оценивающих кредитоспособность частных и суверенных должников, уже лопнуло терпение и они лишили США наивысшего кредитного рейтинга. Угроза нового шатдауна на этот раз вывела из себя и третье, поменьше.

"Шатдаун вряд ли подорвет выплаты по долгам и рост экономики, однако он подчеркивает слабость институтов и госуправления в США, на которую мы указывали в последние годы", — написало рейтинговое агентство Moody’s.

Его оценки подтверждают экономисты американского банка Goldman Sachs. Они полагают, что рост американской экономики замедлится не более чем на 0,2 процентного пункта.

Сейчас шатдауна удалось избежать, благодря компромиссному решению. Но и оно недолговечно — новый шатдаун вероятен еще до конца года.

С 1981 года шатдауны в США случались 14 раз. Обычно на день-два, но бывало и дольше. Последний раз бюджетники сидели без денег больше месяца зимой 2018-19 годов, и тогда спорили тоже из-за мигрантов и мексиканской границы.

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