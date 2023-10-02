Нидерланды остановили добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении в провинции Гронинген, сообщили власти страны в воскресенье, 1 октября. Несмотря на остановку добычи, одиннадцать скважин на месторождении, открытом в 1960-х годах, останутся открытыми еще на год — на случай "суровой зимы".

"Из-за неопределенной международной ситуации" добывать здесь газ можно будет еще в течение года "в исключительных ситуациях", объяснило правительство — например, при "очень сильных холодах" или в случае нехватки газа. К октябрю 2024 года последние одиннадцать скважин будут "навсегда закрыты".

Добыча газа в Гронингене последовательно сокращалась последние годы. В 2021 году на месторождении было добыто всего 4,5 млрд кубометров газа, хотя в предыдущие годы добывалось более 20 млрд кубометров. Власти планировали закрыть месторождение еще в прошлом году, но отложили этот шаг из-за российского вторжения в Украину и последовавшего за этим энергетического кризиса в Европе.

Решение закрыть месторождение было принято из-за регулярных землетрясений, происходящих в регионе, причиной которых назвали добычу газа. В 2013 году добыча на месторождении была увеличена почти до 54 млрд кубометров, хотя годом ранее Гронинген пострадал от самого сильного землетрясения в истории региона.

После еще одного сильного землетрясения в 2018 году правительство решило прекратить все производство. Всего с 1986 года добыча газа в Гронингене стала причиной около 1600 землетрясений. Были повреждены десятки тысяч зданий и пострадали около 100 тысяч человек, говорится в парламентском отчете. За этот период на месторождении было добыто около 2,3 трлн кубометров газа.

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