В понедельник в суде Манхэттена начался судебный процесс, в результате которого по бизнес-империи Дональда Трампа может быть нанесен сильный удар. В случае обвинительного вердикта ему грозит огромный штраф в 250 млн долларов и запрет на ведение бизнеса в штате Нью-Йорк, где сконцентрирована большая часть активов бывшего президента США.

Начало новому делу против Трампа дал гражданский иск, поданный прокуратурой штата Нью-Йорк. В нем утверждается, что в течение многих лет своей предпринимательской деятельности Трамп обманывал банки и страховые компании, завышая стоимость своей недвижимости на миллионы долларов.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летисия Джеймс обвинила Трампа, двух его взрослых сыновей и их корпорацию Trump Organization в том, что они завысили стоимость своей недвижимости более чем на $2 млрд для нужд своего бизнеса.

На прошлой неделе судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон вынес промежуточное решение о доказанности махинаций семьи Трамп. В понедельник началось рассмотрение дела по существу.

Корреспонденты сообщают из зала суда, что в зале заседания собралось очень много прессы.

У здания суда в нижнем Манхэттене собрались противники Трампа, требующие для него адекватного наказания. "У лжи есть последствия", — написано на их плакатах.

Такие настроения не удивительны в городе, который безоговорочно поддерживает демократов.

У здания суда также замечена небольшая группа сторонников Дональда Трампа из движения MAGA (английская аббревиатура слогана "Вернем Америке былое величие").

На их баннере написано "Трамп или смерть".

Трамп все отрицает

Трамп еще до суда назвал иск прокуратуры очередной охотой на ведьм.

"Это обман. Просто чтобы вы знали: мои финансовые отчеты феноменальны", — сказал он журналистам перед тем, как войти в зал суда.

В начале заседания генеральный прокурор Летисия Джеймс изложила суть обвинения и обстоятельства, на которых оно построено.

"Мой посыл прост. Неважно, насколько ты влиятелен или сколько у тебя денег, — перед законом все равны", — сказала она в завершение.

В промежуточном постановлении суда говорится, в частности, что для получения более выгодных условий займов и соглашений со страховыми компаниями Дональд Трамп:

в одном из финансовых отчетов переоценил свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде на 2300%;

переоценил свой пентхаус в башне Trump Tower в Нью-Йорке, утверждая, что он в три раза больше его реальных размеров;

"абсурдно" утверждал, что расчеты площади пентхауса — дело субъективное, а посему "расхождения таких масштабов, допущенные застройщиком в отношении его личной собственности, в которой он проживал десятилетиями, могут рассматриваться исключительно как мошенничество".

Таким образом, в промежуточном решении суд разобрался с ключевым пунктом иска. Процесс, начавшийся в понедельник, призван сосредоточиться на других, менее важных пунктах.

Перепалка в суде

Дональд Трамп прибыл в суд с командой адвокатов.

Прежде всего, они настаивают, что в данном процессе нет самого существа дела, так как Трамп уже выплатил те ссуды, при получении которых он якобы подделывал данные о своей недвижимости.

Однако иск классифицирован таким образом, что в этом конкретном деле прокурорам достаточно лишь доказать сам факт мошенничества, а не наличие жертв этого мошенничества.

Также Трамп заявляет, что очередное судебное разбирательство затеяно для того, чтобы навредить ему в его предвыборной кампании. Но данное расследование началось четыре с половиной года назад, после того как бывший юрист Трампа Майкл Коэн впервые обнародовал бухгалтерские схемы Trump Organization.

Кроме того, Дональд Трамп настаивает, что судья публично и безосновательно обесценил его недвижимость. Судья ответил, что полученные им данные о стоимости жилья семьи Трампов предоставлены профессиональными оценщиками.

К примеру, именно эксперт округа Палм-Бич, а не судья оценил поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в пределах от 18 до 27,6 млн долларов. Трамп продолжает утверждать, что оно стоит в 50–100 раз дороже.

Также судья представил документы за 2013-2020 гг, показывающие, что в этот период финансовая отчетность по семи гольф-клубам содержала наценку в 15-30% на основании того, что они являлись частью бизнес-империи Трампа.

Хотя сам экс-президент настаивает, что никогда не прибегал к наценкам за свой бренд.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram