ДТП произошло вечером 3 октября в Местре, материковом квартале Венеции. Автобус пробил ограждение и упал с высоты десяти метров, после чего мгновенно загорелся — по данным Ansa, автобус работал на метане.
Уточняется, что автобус перевозил туристов из Венеции на отдых в кемпинг в Маргере. Авария произошла вблизи железнодорожных путей, поэтому временно было приостановлено сообщение поездов.
Мэр города Луиджи Бруньяро назвал произошедшее огромной трагедией и объявил городской траур. Свои соболезнования выразили президент и премьер-министр Италии Серджо Маттарелла и Джорджа Мелони.
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