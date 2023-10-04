Туристический автобус в Венеции упал с эстакады и загорелся. В результате аварии погиб по меньшей мере 21 человек и еще 40 пострадали, сообщает агентство Ansa.

ДТП произошло вечером 3 октября в Местре, материковом квартале Венеции. Автобус пробил ограждение и упал с высоты десяти метров, после чего мгновенно загорелся — по данным Ansa, автобус работал на метане.

Уточняется, что автобус перевозил туристов из Венеции на отдых в кемпинг в Маргере. Авария произошла вблизи железнодорожных путей, поэтому временно было приостановлено сообщение поездов.

Мэр города Луиджи Бруньяро назвал произошедшее огромной трагедией и объявил городской траур. Свои соболезнования выразили президент и премьер-министр Италии Серджо Маттарелла и Джорджа Мелони.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2023

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