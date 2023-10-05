В ночь на 5 октября российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками "Shahed-131/136". Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
По данным ВСУ, в атаке были задействованы 29 беспилотников, 24 из них удалось сбить в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.
В Николаевской области были сбиты десять беспилотников, сообщил глава местной администрации Виталий Ким. Еще пять сбили в Одесской области, пишет "Думская".
О последствиях атаки дронов местные власти пока не сообщали.
Украинские телеграм-каналы, в том числе канал издания "Суспільне", писали о взрывах в районе города Кропивницкого Кировоградской области и в районе Миргорода Полтавской области, в котором, как уточняет "Русская служба Би-би-си", расположен военный аэродром.