На западе Афганистана, недалеко от границы с Ираном, произошло землетрясение магнитудой 6,3. В воскресенье утром стало известно, что число погибших резко возросло — власти говорят о более чем тысячи погибших. И эта цифра не окончательная.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 км от западного города Герат, толчки начались около 11:00 по местному времени (08:30 по Москве).

Многие здания были повреждены, люди оказались под обломками, произошло как минимум три мощных толчка.

Выжившие рассказывают, что офисные здания сначала начали трястись, а затем рухнули.

"Мы были в наших офисах, и внезапно здание начало трястись. На стенах стала отваливаться штукатурка, появились трещины, некоторые стены и части здания рухнули", — рассказал агентству AFP житель Герата Башир Ахмад.

"Я не могу связаться со своей семьей, мобильная связь не работает. Я очень переживаю и мне страшно, это было ужасно", — добавил он.

Представитель экстренных служб Моса Ашари сообщил журналистам: "На сегодняшний день, по нашим данным, более тысячи женщин, детей и пожилых граждан были ранены и около 120 человек погибли".

В воскресенье утром стало известно, что число погибших резко возросло — власти говорят о более чем тысячи погибших. "К сожалению, число жертв на самом деле очень велико", — заявил утром в воскресенье заместитель представителя правительства Билал Карими.

"Число погибших составляет более 1000 человек. Мы ждем, какими окажутся окончательные цифры", — сказал он агентству AFP.

На кадрах из района Инджиль в Герате, видно, что обломки разрушенных зданий блокировали дороги, что затрудняет спасательные работы.

Герат расположен в 120 км к востоку от границы с Ираном и считается культурной столицей Афганистана.

По данным Всемирного банка за 2019 год, в провинции проживает около 1,9 млн человек.

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