Два израильских туриста и их местный гид были застрелены в египетском городе Александрия, сообщает министерство иностранных дел Израиля.

Предположительно, полицейский открыл огонь по группе израильских туристов в городе. По сообщениям, полицейский сейчас находится под стражей.

Телеканал Extra News со ссылкой на неназванного сотрудника службы безопасности сообщил, что в результате нападения, совершенного у Помпейского столпа в Александрии, был ранен еще один человек.

В заявлении министерства иностранных дел Израиля говорится: "Сегодня утром во время визита израильских туристов в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, убив двух израильских граждан и их египетского гида. Кроме того, ранен израильтянин, он в состоянии средней тяжести".

Это первое подобное нападение на израильтян в Египте за последние десятилетия.

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