Утром 7 октября боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" атаковали Израиль. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к 11:00.

Что случилось

The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что бои с боевиками ХАМАС и "Исламского джихада" идут как минимум в шести израильских городах и кибуцах на границе с сектором Газа. Ночью израильские военные атаковали около 500 объектов в этом районе Палестины, связанных с напавшими на страну группировками.

В свою очередь, ХАМАС заявил об атаке на израильский город Ашкелон, по нему было выпущено около 100 ракет. По данным газеты Haaretz, в результате удара было повреждено трехэтажное здание, есть пострадавшие. Также ракеты были выпущены в сторону аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве, их удалось сбить.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ набирает тысячи резервистов. Как отмечает Haaretz, многие живущие за рубежом израильтяне несмотря на отмену части рейсов в страну пытаются организовать чартеры до Тель-Авива.

Что стало известно СМИ

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что ХАМАС готовился к атаке более двух лет, успешно скрывая ее от израильской разведки и военных — их удалось убедить, что группировка не хочет войны и не готова ко вторжению. В частности, это было сделано путем переговоров о предоставлении рабочим из Газы возможности трудиться в Израиле, на Западном берегу и в других странах. "Мы полагали, что тот факт, что они приезжают на работу и привозят деньги в Газу, создаст определенный уровень спокойствия. Мы ошиблись", — отметил представитель израильской армии в разговоре с Reuters. Одновременно ХАМАС проводил тренировки своих бойцов, успешно предотвращая утечки информации.

По данным The Washington Post, ЦАХАЛ может начать полномасштабную сухопутную операцию в секторе Газа в течение ближайших двух суток. Об этом изданию сообщили неназванные американские чиновники. Также, как пишет WP, Израиль запросил у США разведданные по Ливану и действующей там группировке "Хезболла", а также помощь с обеспечением системы "Железный купол" ракетами противовоздушной обороны. Это не означает, что ресурсы израильской ПВО исчерпаны, но ЦАХАЛ хочет подстраховаться на случай затяжной войны, отмечают журналисты.

Что известно о жертвах

По состоянию на утро 9 октября известно о как минимум 700 погибших и 2300 пострадавших израильтянах. Al Jazeera со ссылкой на представителей органов здравоохранения Палестины сообщает о 493 погибших и примерно 2750 раненых жителях сектора Газы. По данным ООН, более 123 тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

Вечером 8 октября на месте проведения музыкального фестиваля недалеко от границы с сектором Газа были обнаружены тела 260 человек, убитых в первые часы атаки ХАМАС. Достоверно не известно, включены ли они в общую статистику. Волонтеры, помогающие на месте, сообщили, что подверглись обстрелу.

Представители ХАМАС заявили, что взяли в заложники около 100 жителей Израиля, радикальная группировка "Исламский джихад" сообщила о 30 пленных. В их числе по предварительным данным есть не только израильтяне, но и граждане других стран: США, Германии, Китая, Таиланда и других.

Что говорят за рубежом

"Китай крайне обеспокоен недавней эскалацией конфликта между Палестиной и Израилем, глубоко опечален жертвами среди гражданского населения, вызванными конфликтом, и осуждает действия, причиняющие вред гражданскому населению", — заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Как отмечает газета Times of Israel, ранее Пекин занимал более сдержанную позицию, за что его раскритиковали израильские власти.

По словам министра иностранных дел Ливана Абдаллы Бухабиба, "Хезболла" заверила правительство в Бейруте, что не будут вступать в боевые действия против Израиля, если тот не нападет на страну.

Официальный представитель МИД Таиланда Канчана Патарачок сообщила, что не менее 12 граждан страны погибли в ходе атаки ХАМАС, восемь получили ранения, 11 стали заложниками группировки. Не менее 5 тысяч тайцев работали в Израиле на фермах вблизи сектора Газа, пояснили в ведомстве.

Польша эвакуирует своих граждан из Израиля, первый предназначенный для вывоза самолет раном утром приземлился в аэропорту Варшавы. Еще два рейса запланированы до конца дня понедельника, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак. Всего из Израиля планируется вывезти около 200 человек.

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