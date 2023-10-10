Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак и командующий войсками оперативного назначения генерал Томаш Пйотровский подали заявления об отставке из-за конфликта с министром обороны Мариушем Блащаком, пишет газета Rzeczpospolita. Информацию ее источников подтвердили представители соответствующих ведомств.

Местные СМИ назвали отставку двух из трех основных командующих польскими вооруженными силами "землетрясением". Сообщается, что Анджейчак и Пйотровский уже подали соответствующие прошения президенту страны Анджею Дуде.

По информации Rzeczpospolita, поводом для отставки генералов стал продолжающийся несколько месяцев конфликт с министром обороны Мариушем Блащаком. Утверждается, что он начался весной, когда недалеко от города Быдгощ обнаружили обломки ракеты неизвестного происхождения — впоследствии выяснилось, что это российский снаряд, выпущенный из Беларуси в сторону Украины и упавший на территории Польши еще в декабре прошлого года. Тогда Блащак обвинил Пйотровского в халатности.

Журналисты отмечают, что с тех пор войска оперативного назначения были маргинализированы — министерство обороны избегало сотрудничества с ведомством и перенаправляло задачи в Главное командование Войска Польского. Так, подразделение Пйотровского не привлекали к формированию оперативной группы для усиления охраны границы после прибытия в Беларусь "вагнеровцев", а также для эвакуации граждан Польши из Израиля после нападения ХАМАС на эту страну.

Еще одним поводом для отставки стало то, что правящая партия "Право и справедливость" использует вооруженные силы в своей избирательной кампании. В частности, в одном из предвыборных роликов Блащак показал документы, посвященные польским оборонительным планам — министр таким образом пытался доказать, что оппозиция в случае прихода к власти не сможет защитить страну. Новый состав парламента страны изберут в это воскресенье.

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