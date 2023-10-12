Израильская армия заявляет, что готова к полномасштабной наступательной операции против боевиков ХАМАС. "Сектор Газа больше никогда не станет таким, каким был", — заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к военным.

Израиль прекратил подачу продовольствия, воды, топлива и электричества в сектор, его армия наносит массированные артиллерийские и авиаудары по военным объектам ХАМАС. Представители группировки угрожают убить захваченных ими израильских и иностранных заложников, если Израиль продолжит бомбардировки.

По данным посла Израиля в ООН Гилада Эрдана, в Газе удерживаются от 100 до 150 заложников, похищенных во время субботнего рейда боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Жертвами нападения к сегодняшнему дню стали более 1200 человек — по большей части израильтян, а также иностранцев. О таком же количестве погибших в результате ответных ударов Израиля сообщает и палестинское министерство здравоохранения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула на границе с сектором Газа пехотные и бронетанковые части численностью в несколько сотен тысяч человек, включая резервистов.

Но похоже, что военное командование не спешит форсировать события — оно предупреждает, что война будет длиться долго и что победа над ХАМАС — это вопрос не нескольких дней или недель.

Каковы возможные сценарии предстоящей наземной операции в Газе и с какими трудностями неизбежно столкнется израильская армия?

Сектор Газа — палестинский анклав на берегу Средиземного моря, отделенный мощной системой заграждений от Израиля на севере и востоке и от Египта на юге. Его площадь составляет 363 кв. км, он меньше любого из российских городов-миллионников, но по численности населения — более 2,2 млн человек — равен Самаре и Воронежу вместе взятым.

Если учесть, что в Газе нет высотных (по российским меркам) строений, можно себе представить, какова там плотность жилой застройки. А ведь на этой территории умещаются и сельские районы с полями и пастбищами.

И несколько десятков тысяч вооруженных и фанатично уверенных в своей правоте исламистов, которых поддерживает немалая часть населения.

"У ХАМАС 40 тысяч боевиков в его силовых структурах, причем это формирования армейского типа — дисциплина, длительная подготовка к обороне, под Газой прорыты десятки километров тоннелей, бункеры", — рассказал Би-би-си израильский военный эксперт Давид Шарп. Еще 10 тысяч бойцов, по его оценке, насчитывает вторая по численности в Газе группировка "Исламский джихад" (запрещена в России как террористическая).

"Вооружение у них очень неплохое, кроме стрелкового у них много взрывных устройств, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, включая российские „Корнеты", ПЗРК у них имеются в больших количествах, минометы всех калибров до 120 мм. Ракетный арсенал у „Исламского джихада" и „Хезболлы" от 15 тысяч и более, это ракеты дальностью от семи до 150 километров", — говорит он.

"Очень сложная задача"

С 2005 года, когда с территории Газы были выведены израильские войска и эвакуированы еврейские поселения, ЦАХАЛ провел там как минимум восемь военных операций — дважды в 2006 году, в 2008-м, 2008-2009-м, 2012-м, 2014-м, 2021-м и в мае 2023 года.

Все они были ограничены как по времени, так и по масштабу, и имели цель принуждения к миру в ответ на ракетные обстрелы и попытки нападения на израильскую территорию. Пусть ненадолго, но проблему они решали.

Нынешняя ситуация отличается кардинально. Столько людей одномоментно Израиль не терял со времен арабо-израильских войн, поэтому нетрудно понять израильтян, которые воспринимают урон от субботнего нападения не просто как очередную вылазку палестинцев, а как угрозу самому существованию государства.

Соответственно и ответ должен быть беспрецедентным — Израиль планирует полностью устранить группировку ХАМАС, в первую очередь ее военное крыло, признанные террористическими организациями не только в Израиле, но и в США, Британии и Евросоюзе.

"Речь идет о далекоидущей и понятной цели — взять под полный контроль весь или почти весь сектор. Это очень сложная задача", — говорит Давид Шарп.

Угрозы Израилю исходят и с других направлений — в первую очередь с юга Ливана, где базируется проиранская группировка "Хезболла", куда более мощная, чем ХАМАС, а также с территории Сирии и Западного берега, где у евреев тоже много недругов.

Израильская армия опытна, хорошо оснащена, технологична и умеет воевать на нескольких фронтах одновременно. Она справлялась в одиночку и с более многочисленными регулярными формированиями. Но сейчас не в этом суть. Что делать с Газой — вот в чем вопрос.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram