Армия обороны Израиля заявила, что призвала всех жителей города Газа эвакуироваться из своих домов и направиться на юг анклава "для обеспечения своей безопасности", сообщает в телеграм-канале Русская служба BBC.

"ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте", — заявил пресс-секретарь армии Джонатан Конрикус в видеосообщении в соцсети X.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

Как сообщает ЦАХАЛ, боевики ХАМАС скрываются в туннелях под домами и внутри зданий, населенных мирными жителями. Израиль потребовал от жителей "дистанцироваться от террористов ХАМАС, которые используют их в качестве живого щита", передает телеграм-канал телеканала Дождь.

"В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению", — сказано в заявлении.

Как рассказал Reuters представитель ООН Стефан Дюжаррик, Израиль уведомил организацию о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев. "ООН настоятельно призывает к отмене любого такого приказа, если он будет подтвержден, во избежание того, что может превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию", — заявил Дюжаррик.

Как отмечает Reuters, предупреждение военных связано с планами ЦАХАЛ провести наземную операцию в регионе — возле сектора Газа, по данным агентства, скопились израильские танки.

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