Во Франции уровень плана контртеррористической готовности Vigipirate по решению правительства вечером в пятницу, 13 октября, был повышен до уровня "чрезвычайной готовности к нападению".

Как поясняет французская медиакомпания Radio France Internationale (RFI), эта мера была принята на фоне продолжающегося военного конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС и после нападения молодого мужчины с ножом на сотрудников лицея Gambetta в Аррасе, в результате которого погиб один преподаватель и еще два человека получили ранения.

Перед тем как премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила об этом решении, в Елисейском дворце прошло совещание по вопросам безопасности с участием президента страны Эмманюэля Макрона. Уровень "чрезвычайной готовности к нападению" плана Vigipirate может быть задействован непосредственно после террористического нападения или когда проявляет активность идентифицированная, но не локализированная террористическая группа, поясняет RFI.

Усиленный контроль за безопасностью общественных мест

Этот уровень готовности сил безопасности Франции позволяет не только мобилизовать ресурсы, но и распространять информацию, которая может защитить граждан в кризисной ситуации, указал глава МВД страны Жеральд Дарманен. По его словам, теперь "будет задействовано еще несколько тысяч человек (из числа военнослужащих — участников операции Sentinelle по защите общественных мест от угрозы терроризма. — Ред.) для помощи полиции и жандармерии, чтобы контролировать торговые центры и защищать французов в их повседневной жизни".

В эфире телеканала TF1 Дарманен указал также на "несомненную" связь ножевого нападения в Аррасе и военного противостояния Израиля и ХАМАС. "По имеющимся у нас сведениям, к сожалению, несомненно, есть связь с тем, что происходит на Ближнем Востоке", — сказал министр.

До сих пор Франция находилась на уровне "усиленная безопасность — риск нападения", что является высоким уровнем готовности к террористической угрозе.

Нападение с ножом на сотрудников лицея в Аррасе

Как пишет русскоязычная редакция Rfi со ссылкой на французские СМИ, нападение с ножом на сотрудников лицея в Аррасе совершил 20-летний гражданин России Мохаммед Могушков, который три года назад учился в лицее Gambetta. Указывается, что он был хорошо известен французской полиции. Накануне нападения его останавливали для проверки, однако оснований для задержания Могушкова тогда не нашлось.

По сведениям газеты Le Monde, Могушков был в списке французских спецслужб FSPRT, куда вносят подозреваемых в радикализации террористического характера. Брат Могушкова был задержан в 2019 году в возрасте 17 лет в Страсбурге, пишет издание. Он входил в ячейку из пяти радикальных исламистов, сторонников террористической организации"Исламское государство", которые планировали убийство полицейских.

По данным источника Le Monde в МВД, у него российское гражданство, он родился в России в 2003 году и в 2008 году переехал во Францию.

Между тем представитель Ассамблеи чеченцев в Европе и почетный консул самопровозглашенной Ичкерии во Франции Шамиль Албаков подчеркнул в комментарии RFI, что Могушков был выходцем не из Чечни, а из Ингушетии.

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