Жители Австралии отвергли предложение правительства поменять конституцию страны и закрепить в ней создание специального консультативного органа под названием "Голос", который бы представлял коренное население. В результате референдума, состоявшегося в субботу, большинство австралийцев выступило против.

По данным на утро субботы (в Австралии в это время уже вечер), подсчитано около 45% голосов, но соотношение сторонников и противников конституционных изменений настолько велико, что изменить его уже невозможно: около 57% процентов избирателей сказали "нет", и только около 42% — "да".

Для победы сторонникам изменения конституции требовалось получить большинство голосов в большинстве штатов Австралии, то есть более 50% населения по меньшей мере в четырех из шести штатов.

Однако уже на первых этапах подсчета голосов стало ясно, что избиратели в трех штатах — Тасмании, Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе — сказали "нет". Это означает, что референдум закончился для правительства провалом.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе признал поражение и призвал страну искать другие подходы к признанию коренного населения. "Завтра мы обязаны искать другой путь, сохраняя тот же оптимизм, — сказал он. — Мы выступали за эти изменения не потому, что нам так было удобно, а потому что были убеждены в нашей правоте. Но когда берешься за трудные дела, когда ставишь себе амбициозные задачи, иногда терпишь поражение. Сегодня мы признаем и понимаем, что так случилось с нами".

Что такое "Голос" и какими были аргументы сторон

Правительство предлагало создать представительский консультативный орган "Голос", который представлял бы аборигенов страны и жителей островов Торресова пролива (он отделяет Австралию от Новой Гвинеи). Мнение этого органа учитывалось бы при определении политики властей в отношении коренного населения страны.

Кроме того, поправки, против которых высказались жители, должны были закрепить статус аборигенов и жителей островов Торресова пролива как коренного населения страны.

Противники изменения конституции говорили, что эти изменения чересчур радикальны и приведут к постоянному разделению австралийцев. По их мнению, представители коренных народов Австралии получили бы больше прав, чем другие. Они также говорили, что власти не объяснили избирателям, как именно будет работать новый орган.

При этом противники создания "Голоса" были также среди групп, представляющих коренное население Австралии. Они уверяли, что этот орган не будет обладать существенными полномочиями и призывали сконцентрироваться на заключении формальных соглашений с аборигенами, предусматривающих их права на частичное самоуправление.

Правительство Австралии и другие сторонники создания "Голоса" считали, что признание коренного населения страны в конституции поможет изменить жизнь аборигенов, в том числе улучшить продолжительность жизни, снизить безработицу, сократить младенческую смертность, усовершенствовать медицинское обслуживание и образование.

Выступавшие за изменение конституции считали, что это поможет привлечь больше средств для развития сообщества коренных жителей и станет важным символическим шагом, призванным признать ошибки прошлого.

27 мая 1967 года в Австралии был проведен референдум, по итогам которого были внесены поправки в конституцию страны.

Они разрешили принимать специальные законы в интересах коренного населения и изъяли положение о том, что численность австралийских аборигенов не должна учитываться при распределении мест в парламенте, распределении финансов и принятии прочих решений.

За принятие этих поправок проголосовало 90,2% избирателей, что является самым высоким результатом за всю историю страны.

Однако в конституции страны аборигены по-прежнему не упоминаются.

По данным на 2022 год, аборигены составляют 3,2% от населения Австралии, их численность оценивается примерно в 813 тыс. человек.

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