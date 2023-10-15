Вечером в субботу Израиль нанес воздушный удар по аэропорту в городе Алеппо, в результате которого он был выведен из строя, об этом сообщило Минобороны Сирии, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что израильские военные пока не ответили про просьбу о комментарии.

"Около 23.35 14 октября враждебный Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя", — цитирует заявление сирийского военного ведомство РИА "Новости".

Ссылаясь на очевидца, российское агентство уточняет, что около в аэропорту прозвучали сильные взрывы, причиной которого мог стать удар двумя ракетами по взлетно-посадочной полосе.

Аэропорт в Алеппо — крупнейшем городе Сирии — в субботу только возобновил работу, прерванную в четверг после ракетных ударов Израиля по этой воздушной гавани и аэропорту в столице страны Дамаске. Тогда, как пишет Reuters, также были повреждены взлетно-посадочные полосы. Аэропорт Дамаска по-прежнему не работает.

Источники сообщали, что удары по аэропортам призваны нарушить иранские линии доставки грузов в Сирию, где влияние Тегерана выросло с тех пор, как он начал поддерживать президента Башара Асада в гражданской войне, начавшейся в 2011 году, комментирует Reuters.

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