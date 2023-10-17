Национальная избирательная комиссия Польши завершила подсчет голосов, поданных в ходе прошедших в воскресенье парламентских выборов. Правящая партия "Право и справедливость" во главе с вице-премьером Ярославом Качиньским потеряла большинство в Сейме, нижней палате польского парламента.

По итогам выборов "Право и справедливость" получила 35,38% голосов. Основную оппозиционную силу, "Гражданскую коалицию" экс-премьера Дональда Туска, поддержали 30,7% избирателей. Также в Сейм прошли "Третий путь" (14,4%), "Левые" (8,61%) и "Конфедерация" (7,16%).

В новом созыве Сейма правящая партия получит 194 мандата, подсчитала газета Rzeczpospolita. Таким образом, "Право и справедливость" потеряет абсолютное большинство в нижней палате польского парламента, где сейчас ее представляют 235 из 460 депутатов.

Коалицию смогут составить три оппозиционные действующему правительству партии: "Гражданская коалиция" провела в Сейм 157 депутатов, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26.

Согласно польскому законодательству, кандидата на пост премьер-министра выдвигает президент страны. Эту должность занимает сторонник "Права и справедливости" Анджей Дуда. Ранее, комментируя предварительные итоги выборов, он заявил, что глава государства традиционно предлагает сформировать правительство лидеру партии, набравшей наиболее количество голосов. Если предложенный президентом кандидат не заручится поддержкой большинства депутатов, то они сами выдвинут претендента на должность премьер-министра.

Явка на парламентских выборах в Польше составила рекордные 74,38%, заявили в Национальной избирательной комиссии.

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