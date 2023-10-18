Президент США Джо Байден собирается задать израильскому руководству "жесткие вопросы" о планах относительно военной операции в Газе. Об этом сказал журналистам в самолете Байдена представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Он задаст некоторые жесткие вопросы. Он задаст их как друг, как настоящий друг Израиля, но вопросы к ним будут", — цитируют Кирби мировые агентства. О чем именно будут эти вопросы, Кирби говорить отказался, сказав лишь, что они будут касаться дальнейших планов Израиля.

Израиль, как ожидается, в обозримом будущем начнет наземную операцию против ХАМАС в Газе. При этом США добиваются, чтобы израильтяне позволили доставить в сектор Газа гуманитарную помощь гражданскому населению. Кроме того, как отмечает газета Times of Israel, США хотели бы знать, что Израиль собирается делать с Газой после победы над ХАМАС.

Помимо переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членами его правительства военного времени, Джо Байден, по словам Кирби, встретится с родственниками убитых и захваченных в заложники во время вылазки ХАМАС 7 октября.

После Израиля Байден планировал отправиться в соседнюю Иорданию на саммит с арабскими лидерами, но после взрыва в больнице Аль-Ахли Иордания отменила встречу.

Кроме того, Байден сделал заявление, в котором выразил глубокое возмущение взрывом в больнице Аль-Ахли в Газе, но никого в нем не обвинил. "Я возмущен и глубоко опечален взрывом в больнице Аль-Ахли в Газе, который привел к ужасающим человеческим жертвам", — говорится в заявлении Байдена, опубликованном в то время, как он летит из США в Израиль.

По словам Байдена, сразу после появления известий о взрыве он связался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абудуллой II. Кроме того, как сообщает президент США, он поручил своей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, "продолжать собирать информацию о том, что на самом деле произошло". "Соединенные Штаты твердо выступают за защиту жизней гражданского населения во время конфликтов, и мы скорбим по пациентам, медицинским сотрудникам и другим безвинным жертвам, погибшим или раненным в этой трагедии", — говорится в заявлении.

ХАМАС обвиняет в ударе по больнице израильскую авиацию, израильские военные говорят, что по больнице ударила неисправная ракета, запущенная группировкой "Исламский джихад". Та отрицает причастность к удару.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram