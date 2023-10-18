Нижняя палата российского парламента сразу во втором и третьем чтениях одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщает официальный Telegram-канал Госдумы.

Законопроект получил единогласную поддержку депутатов: 415 парламентариев проголосовали "за", голосовавших "против" и воздержавшихся не было, 35 человек на заседании отсутствовали. В первом чтении инициатива была рассмотрена накануне.

О возможном выходе из договора о запрете ядерных испытаний в начале октября заявил президент РФ Владимир Путин. Сразу после этого рассмотрение соответствующего законопроекта анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Для вступления решения в силу инициативу должен поддержать Совет Федерации и затем формально сам Путин.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Соглашение вступает в силу в случае, если его ратифицируют 44 государства, указанные в тексте документа. Соответствующая процедура до сих пор не прошла, в частности, в США, Китае и Израиле — внимание на это обращали и российские официальные лица, объясняя выход РФ из договора.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утверждал, что и после отказа от ратификации соглашения Россия продолжит соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний. При этом Путин ранее заявлял об "успешных" испытаниях "Буревестника" — межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой.

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