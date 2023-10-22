В воскресенье Израиль объявил об эвакуации еще 14 населенных пунктов вблизи границы с Ливаном на севере в ответ на растущие угрозы со стороны радикальной шиитской группировки "Хезболла".

Ранее Израиль уже эвакуировал 28 населенных пунктов вдоль границы с Ливаном, а на прошлой неделе также объявил об эвакуации города Кирьят Шмона.

В совместном заявлении министерства обороны и ЦАХАЛ говорится, что они "объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля".

В эвакуируемых населенных пунктах живут как евреи, так и арабы. Эвакуация также коснется иностранцев, работающих во многих из этих населенных пунктов.

В течение последних двух недель спонсируемая Ираном шиитская группировка совершает нападения с использованием ракет, минометов и стрелкового оружия.

Минувшей ночью ЦАХАЛ сообщил, что в районе границы с Ливаном был произведен пуск ракеты в сторону израильского беспилотника, ракету перехватила израильская ПВО. В ответ самолеты ВВС Израиля нанесли удар по военному комплексу, из которого была запущена ракета.

ЦАХАЛ также сообщил об ударах по военной инфраструктуре "Хезболлы".

"Хезболла", как и ХАМАС, внесена в список террористических организаций Великобританией, США и другими странами.

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