Российские войска в ночь на 23 октября атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По данным украинских военных, дроны типа "Шахед" были запущены с территории аннексированного Крыма.

В результате работы сил ПВО, мобильных огневых групп и авиации было сбито 13 беспилотников "Шахед-136/131", один дрон неустановленного типа, а также ракета Х-59, выпущенная российским Су-34, который находился над территорией Запорожской области.

В Одесской области, пишет "Думская", в ночь на 23 октября атака дронов продолжалась около 3,5 часа. Всего было сбито девять беспилотников. Обломки одного из дронов упали на крышу склада объекта портовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

Также сообщалось о работе ПВО в Хмельницкой и Кировоградской областях. Данных о пострадавших оттуда также не поступало.

Последние несколько месяцев российские войска почти каждый день наносят удары беспилотниками по Одесской области. В большинстве случаев объектом атаки становится портовая инфраструктура.

Россия в июле вышла из сделки, в рамках которой зерно вывозилось из заблокированных украинских портов. Власти Украины заявили, что будут искать другие способы доставить зерно покупателям.

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