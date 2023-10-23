Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Великому национальному собранию (турецкому парламенту) на рассмотрение заявку Швеции на вступление в НАТО поставив свою подпись под этим документом. Об этом сообщает в понедельник, 23 октября, пресс-служба ведомства президента Турции.

Сначала заявка Швеции должна быть принята комиссией по иностранным делам парламента. Затем она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи парламента. После одобрения и публикации в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет завершен.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал внесение Эрдоганом в парламент Турции законопроекта о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

"Теперь парламенту остается решить этот вопрос", — заявил Кристерссон в социальной сети X. — Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО".

Glädjande besked att Turkiets president Erdoğan nu har lämnat över ratificeringsdokumenten till det turkiska parlamentet. Nu återstår för parlamentet att behandla frågan. Vi ser fram emot att bli medlem i Nato. — SwedishPM (@SwedishPM) October 23, 2023

Швеция подала заявку о вступлении в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне российского военного вторжения в Украину. Турция до сих пор отказывалась дать согласие на это, обвиняя Швецию в "поддержке террористов". Анкара, в частности, добивается от Стокгольма более жесткого курса в отношении проживающих в Швеции курдских активистов, которых турецкие власти считают "террористами".

Помимо Турции, заявку Швеции на вступление в НАТО пока не поддержала и Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан в конце сентября заявил, что Будапешт не собираетсчя спешить с решением этого вопроса.

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