Следственный суд Астаны санкционировал арест на два месяца задержанного двумя днями ранее бывшего министра юстиции Казахстана 46-летнего Марата Бекетаева. О вынесении подозреваемому такой меры пресечения пресс-служба суда сообщила в понедельник, 23 октября.

Бывшего чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие предполагает, что Бекетаев пролоббировал интересы аффилированной компании через заключение ежегодных контрактов на оказание ненужных услуг, чем причинил "крупный ущерб государству". О задержании экс-министра Антикоррупционная служба Казахстана сообщила в минувшую субботу, но тогда имя задержанного оглашено не было.

Экс-чиновник мог "впасть в немилость" новой власти

По информации казахстанских СМИ, Марат Бекетаев находился под подпиской о невыезде, но якобы пытался тайно покинуть Казахстан. Сообщается, что 21 октября бывший чиновник пытался вылететь в Стамбул и "дальше в Лондон", но официального подтверждения этой информации нет.

Бекетаев возглавлял казахстанское министерство юстиции с 2016 по начало 2022 года и был одним из высокопоставленных чиновников, снятых с должности после беспорядков января 2022 года в Казахстане, в которых, по официальным данным, погибли 238 человек. После ухода с поста министра Бекетаев был назначен советником премьер-министра и уволен с этого поста в декабре прошлого года.

После увольнения Бекетаева казахстанские СМИ писали, что он попал под зачистку близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву чиновников нынешним главой государства Касым-Жомартом Токаевым. В январе 2022 года массовые протесты в столице и крупных городах Казахстана против власти Назарбаева, который руководил страной почти 28 лет, переросли в беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией и армией. После этого экс-президент утратил свои позиции. Назарбаев также лишился права на неприкосновенность принадлежащей ему недвижимости, а его родственники — права на личную неприкосновенность.

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