Недалеко от немецкого острова Гельголанд столкнулись два грузовых судна. Ведутся поиски нескольких человек, которые числятся пропавшими без вести.

Несколько человек числятся пропавшими без вести после столкновения двух грузовых судов в Северном море утром во вторник, 24 октября. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям на море ФРГ (Havariekommando), одно судно затонуло. В настоящее время ведутся поиски потерпевших кораблекрушение людей.

Столкновение грузовых судов "Полесье" и "Верити" произошло во вторник около 5:00 утра в Немецкой бухте, примерно в 22 км к юго-западу от острова Гельголанд. Предположительно, судно "Верити", шедшее под британским флагом, затонуло вследствие столкновения. Один человек был спасен из воды, ему оказывается медицинская помощь. Судно под флагом Багамских островов "Полесье" с 22 людьми на борту находится на плаву.

В поисках участвуют два спасательных крейсера немецкой Морской поисково-спасательной службы, лоцманский катер, аварийный буксир, катер водной полиции, вертолет ВМС Германии и самолет-сенсор Havariekommando. Также задействовано круизное судно, которое в момент крушения находилось в том же районе.

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