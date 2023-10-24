Десятки тысяч жительниц Исландии, включая премьер-министра Катрин Якобсдоттир, отказываются от работы во вторник. Его объявили женским выходным днем в знак протеста против неравной оплаты труда мужчин и женщин и насилия на гендерной почве.

Забастовка особенно сказалась на сферах, в которых женщины составляют большинство работников, в частности — на здравоохранении и образовании.

Она станет первой с 1975 года женской забастовкой длиной в целый день.

Женщин и небинарных людей призвали отказаться во вторник от оплачиваемой и неоплачиваемой работы, включая работу по дому.

"Я не буду работать в этот день, как и все женщины [в кабинете министров]", — заявила премьер-министр Исландии Якобсдоттир в преддверии акции протеста.

По ее словам, правительство изучает вопрос о том, как оценивается работа в профессиях, в которых преобладают женщины, по сравнению с теми областями, где традиционно доминируют мужчины.

По данным Исландского профсоюза учителей, женщины составляют большинство преподавателей на всех уровнях системы образования. В частности, 94% воспитателей детских садов и около 80% работников крупнейшей в стране Национальной университетской больницы Исландии — женщины.

Всемирный экономический форум уже 14 лет признает Исландию страной с лучшим в мире уровнем гендерного равенства. Однако полностью оно еще не достигнуто: ВЭФ оценил прогресс северной страны в 91,2%.

В 1975 году около 90% работающих жительниц Исландии вышли на забастовку, чтобы подчеркнуть важность женщин для экономики. Та забастовка побудила парламент страны принять в следующем году закон о равной оплате труда.

Бывший президент Исландии Вигдис Финнбогадоттир в 2015 году заявила "Би-би-си", что забастовка 1975 года стала "первым шагом к эмансипации женщин в Исландии", который позволил ей в 1980 году стать первой женщиной в мире, демократически избранной главой государства.

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