"Наша безопасность зависит от технологических преимуществ и нашей оборонной промышленности, — подчеркнул Столтенберг. — Поэтому важно, чтобы в этом приняли участие крупные компании как внутри Альянса, так и за его пределами. Наращивание производства необходимо как для обеспечения нужд Украины, так и для нашей собственной обороны. При этом, по мере того, как Россия вновь готовится использовать зиму как оружие в войне, значение имеют скорость и объемы производства".