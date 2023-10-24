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По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, активная военная помощь Украине значительно истощила запасы самого Альянса, поэтому его членам следует немедленно нарастить производство для обеспечения собственной обороны.

Об этом Столтенберг заявил в Стокгольме в ходе пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Наша безопасность зависит от технологических преимуществ и нашей оборонной промышленности, — подчеркнул Столтенберг. — Поэтому важно, чтобы в этом приняли участие крупные компании как внутри Альянса, так и за его пределами. Наращивание производства необходимо как для обеспечения нужд Украины, так и для нашей собственной обороны. При этом, по мере того, как Россия вновь готовится использовать зиму как оружие в войне, значение имеют скорость и объемы производства".

Столтенберг также отдельно поблагодарил Швецию за большую финансовую, гуманитарную и военную поддержку, которую она оказывает Украине.

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