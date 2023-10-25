В то время как западные страны, включая Австралию, Канаду и Соединенные Штаты, высказываются в поддержку "гуманитарных пауз" в войне между Израилем и сектором Газа, они воздерживаются от того, чтобы напрямую призывать к полному прекращению огня, как это делают международные организации или лидеры арабских государств.

"У меня нет причин ожидать, что террористическая организация проявит уважение к международному праву или любым призывам к прекращению огня", — заявил министр обороны Канады Билл Блэйр.

"Сказать по правде, ХАМАС необходимо уничтожить как угрозу — не только для Израиля, но для всего мира", — добавил министр.

Ранее высокопоставленные чиновники в Белом доме и Госдепартаменте США также заявили, что сейчас неподходящее время для соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг, прибыв с визитом в Вашингтон, призвала к "гуманитарным паузам во вражде" в Газе, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения.

"То, как именно Израиль осуществляет свое право на самооборону, имеет значение, — говорится в заявлении министра, размещенном в соцсети X. — Это имеет значение для гражданских лиц по всему региону, а также имеет значение для устойчивой безопасности самого Израиля".

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