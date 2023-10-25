Испанские полицейские арестовали Мустафу Амайю, известного по кличке Эль-Талибан, по обвинению в вербовке жителей ЕС в радикальные исламистские группировки, сообщает газета El País со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Передвигающемуся на инвалидной коляске Амайе 59 лет, он уроженец Брюсселя и подданный Испании. Полицейская операция еще в понедельник прошла в Мелилье — испанском анклаве на границе с Марокко, где проживает Эль-Талибан. Подробности предъявленных обвинений не разглашаются.

В 2014 году Амайю впервые арестовали за вербовку по меньшей мере 28 человек из разных стран — они присоединились к "Исламскому государству", "Аль-Каиде", "Джабхат ан-Нусре" и другим группировкам. Расследование показало, что мужчина использовал в своей деятельности несколько профилей в Facebook и Skype. По его собственным словам, число завербованных исчислялось сотнями.

В начале 2018 года мужчину приговорили к восьми годам заключения, суд учел его сотрудничество со следствием и дачу признательных показаний. Амайя отбыл в тюрьме только половину срока — он был выпущен на свободу досрочно после прохождения программы по "дерадикализации", которую испанское правительство вскоре признало неэффективной.

Испанская полиция провела задержание Амайи спустя неделю после теракта в Брюсселе, когда выходец из Туниса напал на шведских футбольных болельщиков. В результате атаки погибли два человека, сам террорист был смертельно ранен при задержании. Во Франции по подозрению в причастности к нападению были арестованы два человека.

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