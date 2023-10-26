Подрядчики предприятий, выпускающих "Кинжал" — самую опасную из управляемых российских ракет, применяемых в войне с Украиной, — до сих пор избегают европейских санкций, что позволяет им как ни в чем не бывало импортировать товары, необходимые для работы, напрямую из разных стран Евросоюза, в том числе из Германии. Об этом говорится в расследовании издания The Insider, опубликованном в среду, 25 октября.

По данным журналистов, "Кинжалы" производит корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" ("КБМ") из подмосковной Коломны, входящая в государственную корпорацию "Ростех". Это же предприятие производит "Искандеры". Помимо компаний из ФРГ, компоненты и оборудование поставляют фирмы Польши, Литвы, Латвии, Бельгии, Великобритании и США, но поставок из Германии особенно много, отмечается в расследовании.

Подрядчики "КБМ"

Токарные станки для производства ракет поставляет партнер немецкой компании "KEB" — "KEB-Рус", который импортирует, к примеру, кабели из Германии. Из ФРГ в РФ поступают также катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов, их отправляет Advantek GmbH. Кроме того, в ракетах используются американские чипы, которые российский производитель получает из Китая. Их ввозит московская компания "ЕТС Электроникс", созданная в 2021 году, она тоже не находится под санкциями.

"Конструкторское бюро машиностроения" возглавляет Сергей Питиков. Его дочь и внуки, по сведениям The Insider, живут в Швеции, готовящейся вступить в НАТО. Дочь главы "КБМ" Майя Питикова заявила журналистам, что "путинский режим ведет преступную, кровавую, бессмысленную войну", однако говорить о своем отце отказалась.

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