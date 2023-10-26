Совет Безопасности ООН в среду, 25 октября, вновь не смог принять ни одну из предложенных резолюций о ситуации на Ближнем Востоке. Россия и Китай наложили вето на американский проект, а российский документ не набрал достаточного числа голосов, сообщается на сайте всемирной организации.

За резолюцию, предложенную США, проголосовали десять членов СБ ООН, две страны — Мозамбик и Бразилия — воздержались. Против, кроме России и Китая, выступили Объединенные Арабские Эмираты. Вариант Москвы поддержали четыре страны, против проголосовали две — Великобритания и США. Еще девять членов Совбеза воздержались от голосования.

China and Russia veto US-sponsored draft resolution, while a second Russian-led one did not adopt as it did not to get sufficient votes in favour, deepening the Security Council’s deadlock over any unified response to the crisis in Gaza and Israelhttps://t.co/tNnefFP9fJ — UN News (@UN_News_Centre) October 25, 2023

В чем разница между резолюциями РФ и США

Резолюции, предложенные Россией и США, осуждают насилие, в том числе атаки ХАМАС на Израиль, и призывают обеспечить доставку гуманитарной помощи. При этом Россия призывает "к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня по гуманитарным соображениям". Москва также требует от Израиля отменить приказ об эвакуации жителей сектора Газа на юг анклава.

В американском проекте отмечается право любой страны на самооборону и содержится призыв соблюдать международное право и пресекать финансирование терроризма. Там также предлагается объявить "гуманитарные паузы". Однако вариант США, в отличие от российского проекта, не содержит призыва о прекращении огня, отмечает ООН.

Критика с обеих сторон

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал американскую резолюцию "насквозь политизированной", заявив, что ее цель — "не спасти мирное население, а застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков".

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь обвинила Россию в "циничном и безответственном поведении" за то, что та выдвинула свой проект "без каких-либо консультаций" и "с рядом проблемных разделов".

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