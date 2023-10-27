Курортный город Таба расположен рядом с границей, в непосредственной близости от израильского Эйлата.
В Армии обороны Израиля сообщили, что осведомлены об "инциденте, связанном с безопасностью".
По информации египетской телекомпании Al Qahera News, взрыв произошел вблизи от медицинского учреждения. Пострадало также находящееся неподалеку жилое здание, сообщила телекомпания, показав кадры взрыва в прямом эфире.
Согласно данным телекомпании, взрыв был вызван упавшей ракетой и связан с войной между Израилем и Газой. Однако пока нет ясности, был ли это случайный или целенаправленный удар.
Расстояние от сектора Газа до Табы составляет около 220 километров.
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