Президент России Владимир Путин встретился в четверг с основателем партии "Яблоко" Григорием Явлинским, сообщает "Радио Свобода".

Пресс-служба "Яблока" сообщила после встречи, что главной ее темой была "необходимость соглашения о прекращении огня" в зоне так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.

Ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждают, что Путин предложил Явлинскому быть посредником в возможных переговорах с украинскими властями. Подтверждения этой информации нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать подробности встречи. "Я это не комментирую", — заявил он.

Ранее в различных телеграм-каналах, без ссылок на конкретные источники, появилась информация о том, что в Кремле ищут условно либерального кандидата для участия в президентских выборах 2024 года. Среди возможных таких кандидатов называлось имя Григория Явлинского. Он неоднократно участвовал в выборах, за что большинство оппозиционеров обвиняли его в спойлерстве.

Однако согласно сообщению пресс-службы "Яблока", на прошедшей встрече Явлинского с Путиным президентские выборы не обсуждались. "Явлинский неоднократно публично заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение", — заявили в партии.

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