Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что станет ведущим британского новостного телеканала GB News. На этом канале часто выступают политики правого толка, он позиционирует себя как платформу, которая представляет альтернативный взгляд на события, отличающийся от более традиционных СМИ.

Джонсон подал в отставку с должности депутата британского парламента в июне этого года.

В своем заявлении бывший премьер говорит, что с радостью принял предложение о работе на телеканале.

Он будет ведущим документального сериала, который "продемонстрирует силу Британии по всему миру", а также примет участие в освещении британских парламентских выборов, которые состоятся в следующем году.

"Я буду говорить об огромных возможностях, которые открываются для Великобритании, так же, как и о трудностях. И о том, почему наши лучшие дни еще впереди", — сказано в заявлении Джонсона.

Борис Джонсон в прошлом уже был журналистом.

В 1987 году будущий премьер-министр начал писать аналитические статьи для британской газеты Daily Telegraph (она считается голосом Консервативной партии), в конце 1980-х годов — стал корреспондентом издания в Брюсселе (за время его работы в Брюсселе Джонсона несколько раз обвиняли в том, что он либо искажал, либо придумывал факты).

В начале 1990-х Борис Джонсон вернулся в Лондон и продолжил писать аналитические статьи в Spectator — журнал из той же консервативной "семьи", что и Daily Telegraph. Его основными темами были критика Евросоюза, критика Лейбористской партии и прочие традиционные для изданий подобной направленности темы.

В 2008 году Джонсон был избран на пост мэра Лондона, на котором провел два срока. С 2016 по 2018 год Джонсон возглавлял Министерство иностранных дел в правительстве премьера Терезы Мэй.

После отставки Мэй Джонсон заявил, что будет баллотироваться на ее пост.

В 2019 году он занял пост премьер-министра Великобритании, на котором пробыл до 2022 года. Он был вынужден подать в отставку из-за "Партигейта" — скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна.

Что такое GB News?

GB News — британский телеканал, начавший вещание в 2021 году. В конце того же года было запущено радиовещание.

За недолгое время существования GB News успел уже несколько раз попасть в скандалы, а британский регулятор в сфере теле- и радиовещания Ofcom неоднократно фиксировал, что это СМИ нарушает правила беспристрастности.

Весной Ofcom решил, что телекомпания не предприняла достаточных мер для защиты зрителей от потенциально вредного контента. Речь шла о прошлогоднем шоу журналиста Марка Стейна, в котором журналист и писатель Наоми Вульф заявила, что программа вакцинации представляет собой "массовое убийство" и сравнима с действиями "врачей в донацистской Германии".

Осенью в Ofcom было подано 45 жалоб в связи с нарушением правил беспристрастности. Причиной стало интервью, которое Филип Дэвис и Эстер Маквей, два члена парламента от Консервативной партии, ведущие регулярного шоу на канале, взяли интервью у министра финансов Джереми Ханта перед рассмотрением бюджета. Как отметил Ofcom, интервью Ханта и последующие дебаты в подавляющем большинстве отражали взгляды членов Консервативной партии.

В сентябре британский регулятор также начал расследование шоу Дэна Вуттона Tonight, во время которого актер Лоуренс Фокс в прямом эфире оскорбил журналистку Аву Эванс, спросив, какой "уважающий себя мужчина" "залезет к ней в постель".

После этого Ofcom подтверждал Би-би-си, что он все еще ведет 12 расследований в отношении GB News, которые обещали "изменить облик новостей и дебатов в Великобритании".

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