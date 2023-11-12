В эти выходные в Париже происходит нечто беспрецедентное, вызванное войной Израиля с ХАМАС и ее влиянием на настроения в Европе. Корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скофилд рассказывает, почему это событие столь необычно.

Впервые в столь крупной демонстрации во Франции принимают участие представители основных политических партий страны вместе с крайне правыми, но без крайне левых.

В воскресенье днем тысячи людей прислушались к призыву спикеров двух палат парламента продемонстрировать свою поддержку французским республиканским ценностям и заявить о неприятии антисемитизма — и это на фоне резкого роста антисемитских проявлений, усилившихся после 7 октября.

Среди первых, кто объявил о своем участии в акции, были Марин Ле Пен, трехкратный кандидат в президенты от крайне правой партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт"), и молодой президент этой партии Джордан Барделла.

Почти одновременно последовал ответ от их крайне левого коллеги, Жана-Люка Меланшона, лидера "Непокоренной Франции" (LFI). Его партия не будет присутствовать, написал он в соцсети X, потому что марш был "встречей безоговорочных сторонников резни [жителей Газы]".

Символическое значение этого сдвига в политическом спектре Франции трудно переоценить.

На протяжении десятилетий французские политики возводили баррикады против крайне правых, чьи взгляды (не в последнюю очередь в отношении евреев) считались "антиреспубликанскими".

Старый "Национальный фронт" под руководством Жана-Мари Ле Пена, отца Марин, считался выходящим за рамки дозволенного, и политики мейнстрима его сторонились.

Тем временем крайне левые — коммунисты, троцкисты и новые формирования, такие как LFI Меланшона — конечно, подвергались критике за свои взгляды, но их никогда не исключали из большой политической семьи во Франции, в отличие от партии Ле Пена.

Несколько лет назад для крайне левой партии было бы немыслимо не присоединиться к маршу против антисемитизма, а присутствие там крайне правой партии было бы по меньшей мере странным.

Но такова встряска политического порядка, которая, конечно же, случилась задолго до войны в Газе и по-разному отражается в разных европейских странах.

Сегодняшние крайне правые, переименованные в "твердые правые" или "национальные правые", — по крайней мере, во Франции — забыли о своей одержимости еврейским вопросом и заявлениях о "еврейском лобби". Их основное внимание сейчас сосредоточено на трех темах — иммиграции, нестабильности и исламизме — проблемах, по которым они находят общий язык со многими евреями.

Тем временем крайне левые во Франции, рассматривая сектор Газа сквозь антиколониальную призму, видят угнетенный народ, которого притесняет Израиль, страна-марионетка сверхдержавы (Соединенных Штатов), и призывают к солидарности с палестинцами.

Потеряв поддержку старого рабочего класса, многие представители которого голосуют за "Национальное объединение" Марин Ле Пен, крайне левые получили новую естественную базу среди политизированных иммигрантов.

Таким образом, мы приходим к новой ситуации, когда партия, основатель которой однажды назвал Холокост "деталью истории", открыто поддерживает дело французских евреев; а на другом конце спектра находится партия, построенная на идеях прав человека и равенства, обвиняемая в антисемитизме за то, что она не назвала ХАМАС террористами.

Возможно, необходимо учесть нюансы, которые существуют в этом раскладе.

В конце концов, многие люди до сих пор думают, что в глубине души крайне правые, в силу своей приверженности идее "французы прежде всего", не могут не иметь антиеврейских настроений.

Отмечают, что Джордан Барделла на этой неделе отказался открыто назвать Жана-Мари Ле Пена антисемитом — оплошность, на которую противники "Национального объединения" отреагировали с ликованием.

А среди крайне левых есть признаки разногласий вокруг Жана-Люка Меланшона, чья колючая личность и авторитарные методы приводят некоторых коллег в раздражение.

На этой неделе его высокопоставленная сподвижница Ракель Гарридо была отстранена на четыре месяца от должности пресс-секретаря партии за то, что бросила вызов плитике своего шефа — не в последнюю очередь в отношении ХАМАС.

Но главное остается неизменным: партия Марин Ле Пен успешно проникает в мейнстрим, в то время как крайне левые Меланшона из него выпадают.

Опросы общественного мнения подтверждают это: по данным опроса IFOP на прошлой неделе, Марин Ле Пен разгромила бы сегодня оппозицию в первом туре президентских выборов, набрав до 33% голосов. Меланшон, получивший 22% на выборах 2022 года, смог бы набрать лишь 14%.

На этой неделе один из известнейших борцов с антисемитизмом во Франции поделился своим мнением об этой исторической и политической иронии.

Серж Кларсфельд и его жена Беате помогли привлечь к ответственности нацистских военных преступников и задокументировали депортацию и смерть 80 000 евреев из Франции, истребленных во время Холокоста.

В беседе с газетой Le Figaro 88-летний Кларсфельд сказал: "Для меня ДНК крайне правых — это антисемитизм. Поэтому, когда я вижу, что большая партия крайне правых отказывается от антисемитизма и движется к нашим республиканским ценностям, естественно, я радуюсь".

"Крайние левые, со своей стороны, всегда имели свою собственную антисемитскую традицию. Поэтому, точно так же как я рад видеть, что "Национальное объединение"… встает на защиту евреев, так грустно мне видеть, что крайне левые отказываются от борьбы с антисемитизмом".

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