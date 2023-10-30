По меньшей мере 10 человек погибли и 27 получили ранения в результате столкновения двух поездов на железной дороге в индийском штате Андхра-Прадеш в минувшее воскресенье, пишет агентство Reuters.

Первоначально сообщение было основано на информации, полученной от неназванного высокопоставленного индийского чиновника. Тот сообщил, что по неизвестной причине пассажирский поезд остановился, а идущий навстречу состав врезался в него, в результате чего несколько вагонов сошло с путей.

Позднее эти утверждения подтвердило министерство железных дорог Индии. В заявлении ведомства говорится, что с рельсов сошли два вагона. Предварительное расследование показало, что к инциденту привела "человеческая ошибка".

Джаган Мохан Редди, главный министр штата Андхра-Прадеш, приказал немедленно принять меры по оказанию помощи пострадавшим. К месту инцидента направлены бригады скорой помощи из ближайших городов. Премьер-министр Норендра Моди обсудил случившееся с министром железных дорог.

В июне в Индии произошла крупнейшая за последние годы катастрофа на железной дороге, жертвами которой стали 292 человека. Тогда пассажирский поезд врезался в стоявший на путях товарных состав, сошел с рельсов и врезался в идущий навстречу экспресс.

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