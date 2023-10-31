По данным подконтрольного группировке ХАМАС министерства здравоохранения Газы, число погибших составляет 50 человек, а раненых — 150. В администрации сектора утверждают, что причиной взрыва стал израильский авиаудар.

Только что на брифинге представитель израильской армии Даниэль Хагари подтвердил, что израильские истребители нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в Газе. По его словам, в результате этого был убит один из командиров ХАМАС и обрушилась подземная инфраструктура организации.

Об этих событиях упоминалось в заявлении ЦАХАЛ, которое мы пересказывали в предыдущем посте, но было неясно, произошло ли все это в лагере беженцев.

Аналогичное заявление в эфире CNN сделал другой пресс-секретарь ЦАХАЛ Ричард Хехт. "Мы разбираемся с этим и опубликуем дополнительные данные по мере того, как будем узнавать, что там произошло", — цитирует Хехта Reuters.

На фотографиях агентства Reuters видны значительные разрушения в лагере и люди, которые ищут под завалами выживших.

Корреспондент AFP также побывал на месте взрыва в Джабалии. Агентство сообщает, что на снятых там видеоматериалах видны тела по меньшей мере 47 человек, извлеченные из-под обломков разрушенных зданий (что близко к данным, распространяемым властями Газы).

Местный житель Рагеб Акал, которого цитирует агентство, рассказал, что взрыв ощущался как "землетрясение".

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