Только что на брифинге представитель израильской армии Даниэль Хагари подтвердил, что израильские истребители нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в Газе. По его словам, в результате этого был убит один из командиров ХАМАС и обрушилась подземная инфраструктура организации.
Об этих событиях упоминалось в заявлении ЦАХАЛ, которое мы пересказывали в предыдущем посте, но было неясно, произошло ли все это в лагере беженцев.
Аналогичное заявление в эфире CNN сделал другой пресс-секретарь ЦАХАЛ Ричард Хехт. "Мы разбираемся с этим и опубликуем дополнительные данные по мере того, как будем узнавать, что там произошло", — цитирует Хехта Reuters.
На фотографиях агентства Reuters видны значительные разрушения в лагере и люди, которые ищут под завалами выживших.
Корреспондент AFP также побывал на месте взрыва в Джабалии. Агентство сообщает, что на снятых там видеоматериалах видны тела по меньшей мере 47 человек, извлеченные из-под обломков разрушенных зданий (что близко к данным, распространяемым властями Газы).
Местный житель Рагеб Акал, которого цитирует агентство, рассказал, что взрыв ощущался как "землетрясение".