На фоне призывов смягчить наказание участникам еврейского погрома в Дагестане Следственный комитет России объявил, что установил уже 20 подозреваемых по уголовному делу. Вскоре после этого о произошедшем снова высказался российский президент Владимир Путин. Он пообещал, что власти отреагируют на события в Дагестане "в соответствии с законом".

"То, что произошло, то произошло. А реакция духовенства была быстрой, убедительной. Тем более для Дагестана, для любимого мной Дагестана, это не какая-то тенденция главная, а событие, на которое надо обратить внимание, и в соответствии с российскими законами отреагировать на это. И мы это сделаем", — заявил Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России в канун одного из российских государственных праздников — Дня народного единства.

Он снова напрямую обвинил в массовых беспорядках Запад: "Удивляет позиция заокеанских деятелей — поддерживают Израиль, а у нас пытаются организовывать еврейские погромы, просто свинство".

Это транслировали в пятницу российские телеканалы.

В начале недели Путин заявлял, что беспорядки в Махачкале "были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб".

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября: толпа ворвалась в здание терминала и на летное поле в поисках "беженцев из Израиля". Тем же вечером там приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Автобусы, перевозившие людей из самолетов до здания аэропорта, закидывали камнями, у пассажиров смотрели паспорта и требовали доказать, что они не евреи. Пассажиров с израильскими паспортами пришлось эвакуировать на военных вертолетах.

Следственный комитет РФ в пятницу сообщил, что опрошены десятки людей, "присутствовавших на территории аэропорта Уйташ во время массовых беспорядков". В результате установлено 20 активных участников.

По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный ворвавшимися аэропорту, составляет сотни миллионов рублей, добавили в СК. За участие в массовых беспорядках по закону грозит от трех до восьми лет тюрьмы, а за организацию срок намного больше — до 15 лет, напомнило ведомство.

Голоса в защиту

До сегодняшнего заявления СКР не было понятно, как будет выглядеть наказание для участников беспорядков. Уголовное дело было заведено, но задержанные в аэропорту — их, по данным силовиков, уже 83 человека — пока получали только административные наказания.

На фоне заявлений Кремля о вине Запада в произошедших беспорядках сразу начали звучать призывы смягчить наказание для их участников.

В частности председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин призвал "проявить снисхождение" к участникам погрома, поскольку они были спровоцированы "внешними силами".

Имамы дагестанских мечетей и представители сельских общин в пятницу опубликовали видеообращение, в котором призвали власти не наказывать участников массовых беспорядков. "Это наши дети и внуки, — заявили авторы обращения. — Поскольку удалось избежать тяжелых последствий, то мы считаем, что нет необходимости наказывать дагестанскую молодежь".

Одновременно стали звучать требования осудить участников антисемитских беспорядков, как того требует закон, и не менее строго, нежели тех, кто ранее выступал против российских чиновников.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале пообещал, что действия ворвашихся в аэропорт, — "грубое нарушение закона" и добавил, что каждый из этих людей ответит "по степени вины".

1 ноября в "Российской газете" вышла колонка бизнесмена Михаила Гуцериева — российский миллиардер, ингуш по национальности, потребовал наказать погромщиков по всей строгости закона.

Он утверждает, что раньше Кавказ и в том числе Дагестан показывали пример добрососедства и единения народов.

Россия — многонациональная страна, поэтому у нее нет будущего без межнационального и межконфессионального согласия, написал бизнесмен, и завершил колонку словами: "Все, кто причастен к событиям в аэропорту, должны нести заслуженное наказание, если свою бесценную свободу они превратили в произвол".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram