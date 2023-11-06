Президент Польши Анджей Дуда в вечернем телевизионном обращении назвал кандидата в премьер-министры страны. Им стал действующий глава польского правительства Матеуш Моравецкий, представляющий "Право и Справедливость", сообщает Euronews.

Это решение было принято несмотря на то, что сторонники оппозиции рассчитывали, что эта задача будет поручена лидеру оппозиции Дональду Туску, так как именно оппозиционные партии получили большинство депутатских мандатов по итогам недавних парламентских выборов.

Напомним, 15 октября в Польше прошли парламентские выборы. Правящая партия "Право и справедливость" ("ПиС") заняла первое место, однако набрала только 35,38% голосов, что не позволило получить большинство мест в Сейме.

Второе место занял главный конкурент "ПиС" — "Гражданская коалиция", возглавляемая Дональдом Туском. Несмотря на то, что "Гражданская коалиция" заняла второе место, Туск может заручиться поддержкой партий "Третий путь" и "Левица", занявших соответственно третье и четвертое места на выборах. Это позволяет отправить правящее сейчас "Право и Справедливость" в оппозицию, сформировав новое правительство.

Право выдвигать кандидатуру премьера по конституции принадлежит президенту. Анджей Дуда — сам выходец из ПиС, не скрывающий своих симпатий к этой партии — накануне выборов заявил, что до сих пор в Польше мандат на создания правительства получала политическая сила, победившая на выборах, и он не собирается отступать от этой традиции, сообщало ранее BBC.

Вечером 6 ноября Анджей Дуда сделал выбор не в пользу объединенной польской оппозиции, а в пользу действующего премьера Моравецкого. ПиС не сможет сформировать правительство, не привлекая другие партии.

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