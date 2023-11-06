Помощник главнокомнадующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного — Геннадий Чистяков — погиб от взрыва гранаты у себя дома, под Киевом. Об этом сообщила Baza со ссылкой на МВД Украины.

В результате взрыва тяжело ранен 13-летний сын Чистякова, мальчика госпитализировали.

Взрыв в доме помощника главкома ВС Украины может быть диверсией. Об этом сообщает украинское издание "Эспрессо".

Изначально сообщалось, что в результате неосторожного обращения с гранатой у себя дома под Киевом погиб майор Геннадий Частяков — помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Однако "Эспрессо", со ссылкой на источники, утверждает, что мужчина был убит в результате диверсии. По данным издания, Частяков пришел домой с подарками в день рождения. При открытии одного из подарков произошел взрыв. Вероятно, это была коробка с бутылкой и рюмками. Майор погиб. Ранен его 13-летний сын, а также еще один член семьи.

Валерий Залужный уже подтвердил смерть своего помощника.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram