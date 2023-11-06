В результате взрыва тяжело ранен 13-летний сын Чистякова, мальчика госпитализировали.
Взрыв в доме помощника главкома ВС Украины может быть диверсией. Об этом сообщает украинское издание "Эспрессо".
Изначально сообщалось, что в результате неосторожного обращения с гранатой у себя дома под Киевом погиб майор Геннадий Частяков — помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Однако "Эспрессо", со ссылкой на источники, утверждает, что мужчина был убит в результате диверсии. По данным издания, Частяков пришел домой с подарками в день рождения. При открытии одного из подарков произошел взрыв. Вероятно, это была коробка с бутылкой и рюмками. Майор погиб. Ранен его 13-летний сын, а также еще один член семьи.
Валерий Залужный уже подтвердил смерть своего помощника.