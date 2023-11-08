Киев предложил Евросоюзу способ отказаться от российского ядерного топлива, от которого тот по-прежнему сильно зависит, однако как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Европа пока не спешит с ответом.

Между тем, по словам Кулебы, промедление Евросоюза в вопросе ядерных санкций против России является большой ошибкой, потому что Москва продолжает зарабатывать на ядерной индустрии.

"Росатом" является одним из главных поставщиков ядерного топлива для стран Европы, без которого невозможна работа АЭС.

"Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, которое разрушает монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом. Мы дали удочку в руки ЕС, чтобы она поймала большую жирную санкционную рыбу „Росатома". Но к сожалению, мы пока этого результата не видим", — подчеркнул министр иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призывал ЕС ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Однако Европа до сих пор отказывается вводить подобные ограничения, которые скорее всего не войдут и в новый пакет санкций.

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