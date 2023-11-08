Еврокомиссия сегодня представит заключение о том, готова ли Украина начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз — окончательно этот вопрос должен решиться на саммите ЕС в декабре.

В Брюсселе ожидают, что Украина и Молдова получат поддержку исполнительного органа ЕС для перехода к следующему этапу, пишет AFP.

В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила Киев за выполнение "более чем на 90%" семи контрольных показателей реформ, установленных Брюсселем.

"Я уверена, что вы сможете достичь своей амбициозной цели: исторического решения об открытии процесса переговоров о вступлении в ЕС, которое должно быть принято уже в этом году", — сказала она во время визита в Киев.

Дипломаты из стран ЕС, решительно поддерживающих Киев, признают, что дебаты в декабре будут жесткими — и согласие на начало переговоров может быть обусловлено дальнейшими реформами.

"Очевидно, что дискуссия будет жаркой и трудной — если бы это было не так, мы бы уже имели компромиссное решение, — сказал AFP один из высокопоставленных европейских дипломатов. — Я оптимистично настроен на то, что мы сможем его принять. Проблема в том, что это не будет концом пути".

Агентство Bloomberg накануне сообщало, что заключение Еврокомиссии будет положительным для Киева, однако в нем будет содержаться ряд условий. Испанская El Pais писала со ссылкой на проект документа, что начало диалога о вступлении увязывается с защитой прав языковых меньшинств и более активной борьбой с коррупцией.

Украинский президент Владимир Зеленский подал заявку на членство в ЕС сразу после начала российского вторжения в феврале 2022 года. Спустя несколько месяцев, в июне, Украина получила статус кандидата на вступление.

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