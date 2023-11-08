В Луганске взорвали автомобиль депутата "народного совета", бывшего начальника управления "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР Михаила Филипоненко. По данным пропагандистского телеканала RT, взрыв произошел возле его дома, Филипоненко погиб.

Гибель Филипоненко также подтвердил депутат "парламента" аннексированной ЛНР Юрий Юров. "Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", — написал он в Telegram.

Сын Филипоненко в комментарии "Луганскому информационному центру" рассказал, что его отец погиб в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле.

Как отмечает РБК, в феврале 2023 года на Филипенко уже было совершено покушение, тогда его машину взорвали около здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram