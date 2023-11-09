Россия пытается выкупить двигатели от боевых вертолетов, которые она ранее экспортировала в Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилию, — таким способом Москва хочет восполнить нехватку вооружений из-за больших потерь техники в войне с Украиной, сообщила в среду, 8 ноября, американская газета The Wall Street Journal.

"Россия потратила десятилетия на развитие торговли оружием. Теперь россияне тайно возвращаются к своим клиентам и пытаются выкупить обратно то, что продали", — рассказал один из источников издания.

Так, весной прошлого года делегация российских чиновников посетила Каир и попросила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси вернуть двигатели от российских вертолетов Ми-8 и Ми-17. Три источника сообщили WSJ, что Египет ответил согласием и поставки около 150 вертолетных двигателей могут начаться в декабре. Власти в Каире отказались комментировать WSJ эту информацию.

По данным издания, власти РФ также запросили как минимум четыре двигателя от боевых вертолетов Ми-35М, которые ранее продали Пакистану. В пакистанском МИД отрицают, что получали такой запрос. Еще 12 двигателей от Ми-35М Москва попыталась выкупить у Бразилии. В МИД страны заявили, что отказались выполнить эту просьбу, так как выступают против отправки оружия любой из воюющих сторон. Кроме того, шесть двигателей для тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 Москве согласились продать белорусские власти, пишет WSJ со ссылкой на источники.

Оружие, предназначавшееся для Армении, перенаправили на войну с Украиной

В других случаях Россия жертвовала своим бизнесом по экспорту оружия ради продолжения боевых действий в Украине: например, вооружения, предназначавшиеся для Индии и Армении, перенаправляли на линию фронта, пишет WSJ.

Армения, в частности, получила лишь небольшое количество боеприпасов для реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Ураган", говорится в материале. В результате армянским силам не хватало оружия в сентябре, когда Азербайджан захватил Нагорный Карабах.

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