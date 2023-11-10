На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признана в России "иноагентом") и командой волонтеров установила имена по меньшей мере 3 755 российских военных, погибших при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины. Среди них — более 370 офицеров, включая 2 генералов и 32 человека в звании подполковника или полковника.

Установленная Би-би-си цифра погибших при отражении контрнаступления ВСУ - это самая минимальная оценка российских потерь. В это число вошли лишь те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления.

Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры. Например, с июня по конец октября нам удалось подтвердить гибель 6 675 российских военных; но не у всех из них указана точная дата смерти. В таких случаях мы брали за ориентир дату публикации сообщения, как самый ранний известный нам момент, когда человек уже точно считался погибшим.

Всего с конца февраля 2022 года нам удалось установить имена 36 325 российских военных, погибших в ходе вторжения России в Украину.

Большинство военных экспертов сходятся в том, что самую масштабную часть контрнаступления Украины можно считать завершенным. Продвижение Вооруженных сил Украины на основном направлении удара - в Запорожской области - практически остановилось (за исключением локальных подвижек в нескольких точках линии фронта).

В этой связи мы решили попытаться проанализировать, какие потери понесла российская сторона при отражении этого продвижения.

Мы публикуем только те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.

Наступление и оборона

По оценке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине удалось продвинуться на 17 километров вглубь территории, ранее оккупированной российскими силами.

Следовательно, на большинстве участков Москве удалось удержать позиции, захваченные в ходе прошлого года.

Одной из важных причин успеха оборонительных действий России называют преимущество в воздухе. Но это преобладание дается нелегко. За время отражения наступления российская сторона потеряла по меньшей мере 7 военных пилотов, включая полковника Виталия Табачникова, управлявшего вертолетом Ка-52, и командира вертолетного звена майора Григория Азанова. В это число не входят еще 13 военных летчиков, погибших в ходе противостояния российской армии с ЧВК "Вагнер" на территории России в конце июня.

Всего с начала войны Россия потеряла по меньшей мере 197 военных пилотов. Это штучные специалисты, на подготовку каждого из них требуется не менее 6 лет и более 3 миллионов долларов.

В целом для эффективного отражения контрнаступления Украины старшие офицеры вновь чаще оказывались на переднем крае или близко от линии фронта.

С июня по конец октября российская сторона потеряла более 370 офицеров, включая 2 генералов и 32 человека в звании от подполковника и выше. Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину.

При этом нужно отметить, что Москве удалось выиграть время, которое было необходимо для обучения новых офицеров младшего звена — как недавних выпускников военных вузов, так и мобилизованных специалистов. Именно они смогли обеспечить необходимую степень слаженности и взаимодействия разных подразделений.

Судя по публикуемым некрологам, наибольшие потери при отражении контрнаступления понесли подразделения мобилизованных (939 подтвержденных погибших) и добровольцев (668 погибших).

При этом многих недавно подписавших контракты мужчин — также как и в первый год войны — отправляют на фронт в кратчайшие сроки. Например, Николай Попов из села Верх-Чуманка Алтайского края подписал контракт в сентябре, а уже 12 октября он погиб.

Судя по свидетельствам с фронта, большие потери также понесли отряды, составленные из заключенных (их теперь вербует минобороны России). В" смогли подтвердить гибель на фронте 6 836 заключенных, из них по меньшей мере 280 человек — в ходе отражения контрнаступления. Реальные цифры потерь в этой категории в разы выше.

Би-би-си бывает трудно установить статус ряда погибших, поскольку в официальных сообщениях их называют "добровольцами" или "рядовыми", а приговоры также не всегда можно найти в открытых источниках.

Появляется все больше сообщений, в которых родственники уехавших на войну осужденных сообщают, что не могут получить их тела. Несмотря на то, что смерть человека подтверждают несколько сослуживцев, его останки по долгу не могут вынести с поля боя, и формально люди месяцами числятся пропавшими без вести.

Подробнее об общих потерях России

Всего Би-би-си и "Медиазоне" удалось установить имена 36 325 российских военных, погибших в ходе вторжения России в Украину.

В последнее время наметился некоторый рост потерь среди кадровых военных, то есть тех, кто был в строю еще до начала вторжения. После огромных потерь в первые месяцы войны кадровые подразделения стали меньше задействовать в наступательных операциях, пытаясь сберечь оставшихся специалистов.

Но текущие условия войны — а именно позиционное противостояние с использованием дополнительных технических средств, необходимостью постоянно координировать удары артиллерии, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы — требует участия хорошо подготовленных специалистов, способных быстро принимать решения на фоне стресса.

Именно по этой причине сейчас снижается важность подразделений, составленных из заключенных. И в тоже время растут потери элитных частей и отрядов мобилизованных, многие из которых провели на фронте уже более полугода и получили существенный опыт.

Стабильным остается уровень потерь в категории добровольцев (к ней мы относим всех, кто заключил контракт с армией и Росгвардией после 24 февраля 2022 года). Сейчас именно за счет постоянного набора добровольцев российские власти стараются сохранить потенциал российских сил.

В целом Би-би-си предполагает, что список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 российских населенных пунктах на протяжении последних 18 месяцев.

Следовательно, по наиболее осторожной оценке, к началу ноября Россия могла потерять 72 650 человек погибшими. В это число не входят те, кто воевал против Украины в составе военных подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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