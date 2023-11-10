Британские ученые обнаружили ехидну Аттенборо в лесах Индонезии — долгое время считалось, что этот вид млекопитающих вымер.

Эта разновидность ехидн получила свое название в честь британского натуралиста сэра Дэвида Аттенборо.

Исследователям Оксфордского университета удалось записать четыре коротких видео с длинноклювой ехидной, снятых фотоловушкой в Циклоповых горах Индонезии.

"Я испытал чувство эйфории, вся команда пребывала в эйфории", — рассказал Би-би-си об этом открытии биолог из Оксфордского университета Джеймс Кемптон.

"Это произошло в самый последний день нашей экспедиции, мы увидели ее на записи самой последней камерой, на самой последней SD-карте", — добавил он.

Джеймс Кемптон добавил, что переписывался об этом открытии с сэром Дэвидом Аттенборо, и что тот был "в полном восторге".

Фото: BBC

Джеймс Кемптон и его команда участвовали в многомесячной экспедиции по ранее не исследованным районам Циклоповых гор в Индонезии, где на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря растут труднопроходимые тропические леса.

"Вы все время скользите. Вас царапают и режут. Вокруг вас ядовитые животные, смертельно опасные змеи", — вспоминает Кемптон свое пребывание в индонезийских лесах.

"Пиявки там буквально повсюду. Они не только на земле, они лазают по деревьям, свисают с них, а затем падают на вас, чтобы высосать вашу кровь", — добавил он.

Помимо ехидны Аттенборо, исследователи обнаружили новые виды насекомых и лягушек.

Что представляет собой ехидна?

Фото: BBC/JONAH FISHER

Колючих, мохнатых ехидн с "клювом" — вытянутой мордой — называют "живыми ископаемыми".

Считается, что они появились около 200 млн лет назад, когда на Земле жили динозавры.

До сих пор единственным свидетельством существования этого вида ехидн (Zaglossus attenboroughi) был экземпляр мертвого животного, выставлявшийся в музее естественной истории Нидерландов.

Кроме утконоса, ехидна — единственное млекопитающее, которое откладывает яйца.

Из четырех существующих видов этих млекопитающих три имеют длинный клюв: ехидна Аттенборо и западная ехидна находятся под угрозой исчезновения.

В ходе предыдущих экспедиций в горы Циклопа были обнаружены признаки того, что ехидна Аттенборо все еще живет там, поскольку ученые нашли норы и следы на земле.

Фото: BBC

Джеймс Кемптон надеется, что открытие этой разновидности ехидны и других новых видов поможет привлечь внимание к охране природы в Циклоповых горах.

Несмотря на то, что длинноклювая ехидна Аттенборо находится под угрозой исчезновения, в настоящее время она не считается охраняемым видом в Индонезии.

Ученые не знают, насколько велика и устойчива популяция этого вида.

Фото: EXPEDITION CYCLOPS

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