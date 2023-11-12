В связи с землетрясениями на полуострове Рейкьянес, перед возможным извержением вулкана в Исландии объявлено чрезвычайное положение, а также активирован план реагирования государственных учреждений и туристической отрасли, сообщают зарубежные СМИ и власти Исландии.

Полуостров Рейкьянес находится на юго-западе Исландии. Сейсмическая активность была обнаружена в городе Гриндавик, расположенном примерно в 40 километрах от Рейкьявика, с населением около 4 тысяч человек. Учитывая угрозу извержения вулкана, жители Гриндавика были эвакуированы.

На сайте Исландской метеорологической службы размещено заявление, в котором говорится, что существует высокая вероятность извержения вулкана в ближайшие дни.

В заявлении Исландской метеорологической службы говорится, что точное место возможного извержения вулкана пока не известно. При этом служба предупреждает о возможности подводного извержения, поэтому необходимо быть готовым к возможному взрывному извержению.

После объявления чрезвычайного положения в стране был активирован план реагирования властей и туристической отрасли, призванный обеспечить безопасность туристов в Исландии.

На сайте правительства Исландии говорится, что стране не чужды вулканическая активность: за последние два года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения.

"Исландские власти и общество готовы к таким событиям. В Исландии действуют одни из самых эффективных мер по обеспечению готовности к вулканической активности в мире, а наши ученые-геологи имеют большой опыт работы с вулканами", - сообщает правительство Исландии.

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