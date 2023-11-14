В Брюсселе и Берлине по-разному оценивают возможности ЕС по поставке Киеву к весне миллиона боеприпасов. Еврокомиссар Бретон настаивает, что цель будет достигнута, а министр обороны ФРГ Писториус убежден в обратном.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен в том, что поставленная весной цель Евросоюза по поставке Украине к марту 2024 года миллиона боеприпасов выполнима. Об этом он заявил во вторник, 14 ноября, на проходящей в Брюсселе встрече глав оборонных ведомств стран ЕС, отметив, что европейская оборонная промышленность увеличила свои мощности на 20-30 процентов, так что к весне сможет произвести один миллион снарядов.

"Эта цель будет достигнута, — настаивает еврокомиссар. — Теперь дело за государствами-членами, которые должны завершить заключение контрактов". Бретон призвал страны ЕС выполнить свои обязательства перед Украиной.

Писториус считает, что поставить миллион снарядов не удастся

Между тем, по оценке министра обороны Германии Бориса Писториуса, Евросоюз не справится с этой амбициозной целью.

"Один миллион не получится, в этом можно быть уверенными", — заявил он в Брюсселе, назвав причиной нехватку производственных мощностей. По словам главы Минобороны ФРГ, Германия много сделала для их увеличения, заключив рамочные соглашения с промышленностью, однако производственные процессы стоят "на месте". Даже решение о переходе на экономику военного времени не может привести к тому, что назавтра производство будет запущено и спрос будет удовлетворен, подчеркнул он.

При этом Борис Писториус указал, что изначально сомневался в выполнимости поставленной в марте цели по поставке Киеву боеприпасов. "Я не обещал миллиона — совершенно сознательно", — отметил он, напомнив, что еще до принятия соответствующего решения звучали предостережения: "Принять решение о миллионе боеприпасов легко, и деньги есть, но должно быть и производство". К сожалению, теперь эти предостережения оказались верными, добавил германский министр.

В то же время он отметил, что в тесном сотрудничестве с оборонной промышленностью ведутся поиски путей более быстрой реализации производственных проектов: "Необходимо наращивать и ускорять производство. Это требование сегодняшнего дня".

Одновременно Борис Писториус подтвердил, что Берлин предоставит Украине новую помощь в размере не менее 8 млрд евро.

Боррель: Надо сделать украинский рынок привлекательнее для производителей

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей оценке, касающейся выполнения Евросоюзом намерений по военной помощи Киеву, не был столь категоричен, как Писториус. Указав, что страны ЕС поставили Украине "более 300 000" боеприпасов из армейских запасов, он согласился, что дальнейшие поставки могут быть осуществлены только за счет увеличения оборонного производства. А это, в свою очередь, зависит от финансового положения стран ЕС и конкретных контрактов с промышленностью, заявил Боррель, добавив, что пока нужно ознакомиться с показателями производства в конкретных странах.

Глава европейской дипломатии напомнил, что большая доля в оборонной промышленности ЕС (около 40 процентов) приходится на экспорт в третьи страны, поэтому проблему он видит "не в недостатке производственных мощностей". Одним из возможных решений Боррель назвал изменение приоритета для промышленности — чтобы производить боеприпасы для Украины стало выгоднее.

"Компании работают на рынке, производят для рынка. Значит, речь может идти о предоставлении другого рынка, который был бы для них более интересным", — сказал Жозеп Боррель. По его словам, он намерен обсудить этот вопрос с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

В марте 2023 года ЕС принял решение в течение года поставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов — в основном снарядов калибра 155 мм, соответствующих стандарту НАТО. С февраля по май ЕС передал Киеву 300 тысяч единиц различных видов боеприпасов — от артиллерийских снарядов до ракет. При этом 10 ноября в Брюсселе заявили, что Европейский Союз не отказывается от намерения передать Украине миллион единиц боеприпасов до марта.

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