Власти Германии планируют легализовать марихуану весной 2024 года, сообщает DPA со ссылкой на официальных лиц. Ранее предполагалось, что каннабис станет легальным уже с января.

Ожидается, что законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях будет принят нижней палатой Бундестага 13-15 декабря. Затем свое мнение выскажет верхняя палата — Бундесрат, представляющий 16 федеральных земель Германии. Последнее заседание верхней палаты назначено на 15 декабря, поэтому маловероятно, что законопроект будет вновь рассмотрен в 2023 году.

Следующее после этого заседание Бундесрата запланировано не ранее 2 февраля 2024 года, после чего закон может вступить в силу — самое раннее 1 апреля, сообщили источники в коалиции канцлера Олафа Шольца.

Законопроект исключает каннабис из списка запрещенных веществ, содержащегося в Законе о наркотиках. Согласно законопроекту, лицам старше 18 лет будет разрешено хранить до 25 граммов каннабиса и выращивать до трех растений каннабиса для личного пользования. Марихуана будет доступна через специальные организации ("клубы каннабиса"). Как в самих клубах, так и в радиусе 250 метров от них употреблять "травку" будет запрещено.

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