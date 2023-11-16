Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились на встрече под Сан-Франциско о восстановлении каналов прямой связи между военными двух держав. Эта связь была отключена китайцами в прошлом году после визита спикера Палаты представителей на Тайвань.

О договоренности о восстановлении прямой связи между военными сообщил после встречи Байдена и Си китайский государственный телеканал CCTV.

"Держать линии связи между нашими армиями открытыми — это важно, поскольку это позволяет избегать недоразумений и ошибок, которые могут привести к кризису или конфликту", — заявила по этому поводу пресс-служба Пентагона.

Китай отключил каналы прямой связи после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе прошлого года неожиданно прилетела на Тайвань.

Этот жест крайне возмутил Пекин и побудил его к тому, чтобы устроить вокруг Тайваня масштабные учения с имитацией вторжения на остров.

При этом председатель Си, как рассказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный представитель Белого дома, заверил Байдена на встрече, что Китай не готовится к вторжению на Тайвань и предпочел бы мирное воссоединение — но тут же завел разговор о том, при каких условиях КНР может применить силу.

Президент Байден сказал на пресс-конференции по итогам встречи, что линии связи будут постоянно открыты не только между китайскими и американскими военными, но и на других уровнях, включая самих лидеров.

"Мы с ним договорились, что мы оба можем поднять трубку, позвонить напрямую и немедленно быть услышанными", — сказал Байден.

На вопрос, доверяет ли он Си Цзиньпину, Байден ответил присказкой "доверяй, но проверяй", а затем рассказал, что они с Си очень много встречались, когда были вице-президентами при Бараке Обаме и Ху Цзиньтао, и он знает Си как "прямого и откровенного" собеседника.

Си Цзиньпин после встречи с Байденом, на ужине с главами ведущих американских компаний, сказал, что Китай готов быть партнером и другом США, что Соединенным Штатам не следует рассматривать Китай как угрозу, и что всему миру нужно, чтобы США и КНР сотрудничали, а не враждовали.

В то же время, как передают мировые агентства, Си в очередной раз заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая.

Си также отметил, что считает важной договоренность с президентом США о расширении контактов между американцами и китайцами на разных уровнях.

Общее потепление



Помимо договоренности о связи между военными, Байден и Си, как сообщает китайская государственная пресса, договорились создать рабочие группы, которые займутся сотрудничеством в области искусственного интеллекта и в борьбе с наркоторговлей.

О последнем перед встречей писала американская пресса: США хотели бы, чтобы Китай помог перерыть каналы поставок ингредиентов для фентанила.

Кроме того, Пекин сообщает, что Байден и Си условились создать "механизмы диалога" о внешней политике и безопасности судоходства, а также увеличить число авиарейсов, число студентов, учащихся по обмену в двух странах, и расширить связи в образовании, культуре, спорте и бизнесе.

Что нужно председателю Си?



Китайский лидер прилетел в США на саммите организации Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В начале встречи с Си Цзиньпином Байден сказал, что Китай и США имеют разногласия, но должны всегда поддерживать диалог.

"Мы не всегда соглашались, что неудивительно, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными, — заявил Байден при встрече со своим китайским коллегой. — Я ценю наш диалог, потому что с моей точки зрения крайне важно, чтобы мы с вами четко понимали друг друга, как лидер лидера, без каких-либо заблуждений или недопонимания".

"Мы должны гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт, а также ответственно управлять этой конкуренцией", — добавил Байден.

В ответ Си Цзиньпин заявил, что "для обеих сторон конфликт и конфронтация имеют недопустимые последствия".

"Две такие большие страны, как Китай и США, не могут себе позволить повернуться друг к другу спиной. На планете Земля достаточно места, чтобы эти две страны были успешными", — сказал китайский лидер.

Корреспонденты Би-би-си перед встречей объясняли, чего попытаются добиться в ходе переговоров лидеры двух государств.

Пять лет назад, когда президент Дональд Трамп с помпой принимал китайского гостя у себя в резиденции Мар-о-Лаго, Китай был на подъеме, его экономика росла быстрее, чем обещали самые радужные прогнозы, а уровень безработицы был самым низким за многие годы. Чем не образец для подражания?

Однако уже тогда "китайская мечта" начинала давать едва заметные трещины, которые со временем стало невозможно скрывать. И если до недавнего времени американцы всерьез опасались, что Китай вот-вот обойдет их, став крупнейшей экономикой мира, то теперь многие аналитики вообще сомневаются в том, что это когда-либо произойдет.

Все это сильно ослабило переговорные позиции Си Цзиньпина, а между тем ставки на этих переговорах, которые проходят в Калифорнии на полях саммита АТЭС, как никогда высоки.

Как пишет корреспондент Би-би-си в Китае Стивен Макдонелл, в политическом отношении последние 12 месяцев были для председателя КНР совсем неудачными, и если встреча с Байденом сможет продемонстрировать некую нормализацию отношений между Вашингтоном и Пекином, это вполне устроит Си Цзиньпина.

Китайский лидер по-прежнему крепко держит в руках бразды правления, но и он испытывает давление, и ему нужна народная поддержка.

Тем для обсуждения предостаточно, особенно щекотливых, таких как свобода судоходства в Южно-Китайском море (которое Китай считает чуть ли не своим внутренним озером), поддержка Вашингтоном правительства Тайваня и запрет на предоставление Китаю определенных технологий.

Но главное для Си — это после встречи продолжать излучать имидж сильного государственного деятеля в глазах собственного населения.

А этот имидж сильно пострадал после того, как в этом году ему пришлось уволить без объяснения причин двух самых высокопоставленных министров — обороны и иностранных дел, которых он сам же и назначил.

Потом была чистка генералов, отвечающих за ядерный арсенал, что тоже вызвало много вопросов и произвело негативное впечатление — что в высших эшелонах партийной власти не все в порядке.

Вдобавок, казавшаяся неостановимой машина китайской экономики вдруг стала сбрасывать обороты, уровень безработицы среди молодежи достиг рекордных показателей, в технологическом секторе прокатилась волна увольнений, и разразился жилищный кризис.

Так что Си Цзиньпину вовсе не помешало бы восстановить хотя бы видимость хороших отношений с другой супердержавой, а еще лучше — нарастить объем торговли с Америкой.

Что ждет от встречи президент Байден?



Все без исключения аналитики сходятся во мнении, что рассчитывать на существенное улучшение отношений между США и Китаем в сложившейся ситуации нереалистично. Главное, чтобы они не ухудшились.

Так что, как пишет редактор североамериканского отдела Би-би-си Сара Смит, не стоит ожидать от этой встречи громких заявлений или крупных соглашений, но тем не менее она очень важна.

Скорее всего президент Байден захочет, чтобы Китай воспользовался своим растущим влиянием на Иран и отговорил Тегеран от опрометчивых действий на Ближнем Востоке, способных разжечь полномасштабную региональную войну.

Не исключено, что Байден также постарается отговорить Китай от военной помощи России, которая ведет войну с Украиной и остро нуждается в вооружениях и боеприпасах.

Но, разумеется, самым спорным вопросом остается Тайвань.

Пекин оборвал военные контакты с Вашингтоном после визита на остров тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, а потом американская разведка сообщила о наращивании Китаем своего ядерного потенциала.

Если американский президент убедит своего китайского коллегу восстановить контакты на уровне генералитета, это будет способствовать снижению напряженности и может предотвратить неприятные инциденты в будущем.

Ну и, разумеется, не останутся без обсуждения вопросы экономики, торговли (в том числе запрета на экспорт в Китай некоторых полупроводников) и даже наркотиков (США очень обеспокоены потоком китайского фентанила, буквально захлестнувшим страну).

К тому же Джо Байден намерен доказать, что его многолетний опыт в области внешней политики, который, по его мнению, позволяет ему тушить очаги международной напряженности, поможет ему и на этот раз.

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