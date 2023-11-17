Би-би-си выяснила, что за время войны из Украины от призыва сбежали, нелегально перейдя границу, почти 20 тысяч человек. Еще 21 тысяча человек была поймана украинскими пограничниками.

Журналисты Би-би-си послали запросы властям Румынии, Молдовы, Венгрии, Словакии и Польши и узнали, что с февраля 2022 года до 31 августа 2023 года границы с этими странами нелегально пересекли 19740 мужчин из Украины.

По официальным украинским данным, на украинской стороне за это время при попытке нелегально перейти границу были пойманы 21113 человек. Большинство из них — 14313 человек — пытались просто перейти границу или переплыть пограничные реки, остальные 6800 намеревались выехать по подложным документам.

Авторы статьи (статья на английском) в этой связи напоминают о коррупции в военкоматах, которая заставила президента Зеленского в этом году уволить разом всех областных военкомов.

Представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский на вопрос об уклонистах сказал Би-би-си, что избежать армии пытаются всего 1-5% подлежащих призыву, и на боеспособность украинской армии это не слишком влияет.

Авторы статьи Би-би-си поговорили и с некоторыми бежавшими за границу молодыми украинцами — о том, как и почему они бежали.

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