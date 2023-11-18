Генеральный директор американской компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, Сэм Альтман отправлен в отставку. Об этом сообщает Euronews.
Как говорится в заявлении компании, совет директоров пришел к выводу, что он не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом, что мешает выполнять ему свои обязанности.
Чатбот ChatGPT был запущен OpenAI почти год назад и быстро стал вирусным, привлекая самое пристальное внимание к возможностям и будущему искусственного интеллекта и человечества.
После отставки Альтмана еще несколько высокопоставленных сотрудников объявили об уходе. Его место временно займет директор по технологиям компании Мира Мурати.
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