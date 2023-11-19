Австралия обвинила китайских военных в «небезопасном и непрофессиональном» использовании импульсов гидролокатора, из-за чего австралийские водолазы, работавшие под водой, получили травмы.

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, инцидент произошел во вторник 14 ноября в международных водах у берегов Японии.

Военный корабль Китая приблизился к австралийскому фрегату HMAS Toowoomba в то время, когда на нем водолазы пытались очистить лопасти гребного винта от опутавших его рыболовных сетей. В этот момент, по словам министра, китайские военные использовали импульсы гидролокатора, представлявшие опасность для работающих на глубине водолазов.

Ричард Марлес рассказал, что водолазы были вынуждены прекратить работу и поднялись наверх, однако травм избежать не удалось. По его словам, хотя все полученные водолазами травмы относительно легкие, однако такое поведение китайских военных недопустимо.

"Австралия рассчитывает на то, что военные всех стран, включая Китай, будут действовать профессионально и учитывать требования безопасности", — подчеркнул Ричард Марлес.

Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Японии. По словам Марлеса, HMAS Toowoomba действовал в этих водах в рамках исполнения санкций ООН — дополнительных подробностей министр не привел.

В заявлении Минобороны Австралии говорится, что экипаж фрегата HMAS Toowoomba сообщил о проведении водолазных работ по всем соответствующим каналам, поэтому на китайском военном корабле не могли не знать о том, что под водой находятся водолазы.

Китай пока не комментировал заявление Минобороны Австралии.

Базирующийся в Лондоне Медицинский консультативный совет по водолазным работам отмечает, что использование гидролокационных импульсов может вызвать у находящихся под водой аквалангистов и водолазов "головокружение, нарушение слуха и другие травмы".

В начале ноября премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего знакового визита в Китай. В прессе поездку австралийского премьера оценили как свидетельство "значительного прогресса" в отношениях двух стран.

Тем не менее в отношениях Китая и Австралии сохраняется значительное напряжение. Канберра одновременно с попытками выстроить диалог с Пекином расширяет и военное сотрудничество с Вашингтоном. В августе стало известно, что Австралия планирует закупить у США более 200 крылатых ракет Tomahawk.

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